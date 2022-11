Elite-Koch Jakob Neunteufel: „Hab’ als Kind schon Schnitzerl geklopft“

NÖN: Herr Neunteufel, Sie sind Küchenchef im Ybbser „Guten Fang“ und seit vergangener Woche ein Euro-Toques-Chef. Gratulation. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?

Jakob Neunteufel: Euro-Toques steht für natürliche Zutaten. Diese Vereinigung ist in den 80er-Jahren ins Leben gerufen worden, um sich sozusagen von Convenience-Produkten in der Gastronomie loszulösen. Wir produzieren im „Guten Fang“ zum Beispiel selbst eine Gewürzmischung aus Gemüseresten, die wir dann als Basis für Suppen oder Saucen nutzen. So verwerten wir Reste oder vermeintliche Abfälle und vermeiden Convenience-Produkte wie das klassische Suppenpulver aus dem Packerl. Im Fine Dining wollen wir die Welt auf den Teller bringen – und zwar mit allem, was uns an Regionalem zur Verfügung steht und was wir qualitätsbewusst zukaufen.

Sie sind der Sohn von Gastro-Profi Hannah Neunteufel. Eigentlich ist Ihnen damit ja die Gastronomie in die Wiege gelegt worden, oder?

Neunteufel: Ja, das stimmt (lacht). Ich hab‘ als Kind, mit sechs Jahren, schon im Wirtshaus Schnitzerl geklopft. In der Küche zu sein und mitzuarbeiten hat mir immer schon Spaß gemacht.

Sie waren also ein richtiges Wirtshauskind.

Neunteufel: Ja, ich wollte auch nie nach Hause. Mir hat das einfach schon als Kind getaugt: die Gäste, Stammkunden, die Stimmung. Mein beruflicher Weg zum Koch war zwischendurch aber auch herausfordernd. Meine Kochlehre war eine spannende, aber harte Zeit. Ab dem dritten Lehrjahr war mir dann aber klar, dass gewisse Strukturen in der Küche notwendig sind, dass man das durchziehen muss.

Christian Meyer, Präsident von Euro-Toques Österreich, mit dem frisch gebackenen Euro-Toques-Mitglied Jakob Neunteufel. Foto: MarkusMorianz

Meinen Sie den, sagen wir mal, oft raueren Umgangston in der Küche?

Neunteufel: Zum Beispiel, ja. Bitte mich jetzt nicht falsch verstehen, ich bin selbst weit entfernt von einem Choleriker und es ist gut, dass der Umgangston heute ein anderer ist als früher. Aber: Die Qualität steigt immer mehr und wenn man als Koch nicht anständig arbeitet, kann das schließlich auch gesundheitsschädigend für den Gast sein.

Die Gastro kämpft mit ihrem Image und um Arbeitskräfte. Was halten Sie dagegen, warum sind Sie gerne Koch?

Neunteufel: Wegen dieser ganz eigenen Dynamik. Natürlich ist es ein wahnsinnig stressiger Job, aber das schweißt die Küchenbrigade so zusammen, dass man durchaus von einer zweiten Familie sprechen kann. Mir wurde in manchen Betrieben gesagt, man sei hier nicht, um Freundschaften zu schließen, sondern um zu arbeiten. Ich sage, dann ist man im falschen Betrieb. Ich würde für jeden in meinem Team meine Hand ins Feuer legen.

Kommen wir zu Ihren prämierten Kochkünsten. Anlässlich Ihrer Inauguration tischten Sie ein Sechs-Gänge-Menü auf. Unter anderem gab‘s da etwa eine Zitrussuppe mit Schwertfischpastrami. Wie kommen Sie auf solche Kombinationen?

Neunteufel: Das ist schwierig zu beantworten. Manchmal weiß ich selbst nicht, wie ich darauf komme (lacht). Es ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei einem Künstler, da kommt einem eine Idee und man probiert’s halt aus. Bei manchen Gerichten sag ich aber: Das g‘hört einfach klassisch! Wie etwa jetzt in der Ganslzeit im „Guten Fang“, da bleiben wir bei Gansl mit Rotkraut und Knödel. Wobei, einen Twist in unserem Ganslmenü gibt’s schon, das ist die Gansleinmachsuppe mit gebackenen Bröselknödeln mit flüssiger Ganslschmalzfülle.

Sie kochen ausgefallen. Tun Sie das denn auch privat?

Neunteufel: Zuhause koch‘ ich überhaupt nicht ausgefallen, ehrlich gesagt sogar kaum bis gar nicht (lacht). Ich muss in der Arbeit natürlich wahnsinnig viel probieren, da häng‘ ich oft nach dem Essen schon wieder im Suppentopf. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch privat gern mal essen gehe. Pommes, zum Beispiel, könnt‘ ich jeden Tag essen!

Was macht für Sie persönlich gutes Essen aus?

Neunteufel: Wenn ein Menü Höhen und Tiefen hat, werden Gerichte explosiv. Das macht für mich auch den Reiz vom Fine Dining aus: Dieses Zusammenspiel aus Gerichten und Weinbegleitung, das zu einem echten Gesamterlebnis wird.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.