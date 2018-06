Im Rahmen der Gebarungseinschau des Landes Niederösterreich musste die Stadtgemeinde Ybbs eine Reihung der zukünftigen Projekte vornehmen. Darin enthalten ist auch die Sanierung der Stadthalle um rund 7,4 Millionen Euro. Bereits in den letzten beiden Jahren führte die Stadtgemeinde intensive Gespräche mit dem Land Niederösterreich über eine mögliche Finanzierung des Vorhabens.

Im März 2018 stellte das Land rund 2,9 Millionen Euro für den Zeitraum 2019 bis 2021 in Aussicht. Die restliche Summe in der Höhe von 4,5 Millionen Euro muss die Stadtgemeinde selbst aufbringen. Im Gebarungsbericht des Landes wird betont, dass die Aufbringung der Eigenmittel aktuell nur durch eine Darlehensaufnahmen passieren kann. „Da die finanziellen Voraussetzungen der Stadtgemeinde jedoch nicht mehr gegeben sind, erscheint die Finanzierung derzeit als nicht gesichert“, so der Bericht.

SP-Stadtchef Alois Schroll will dennoch nicht aufgeben und sucht weiterhin nach Möglichkeiten zur Finanzierung der Sanierung der maroden Stadthalle. Ein Mosaiksteinchen für den Umbau soll die Sicherheitsakademie (SIAK) der Polizei sein, die aktuell noch bis 2025 einen Vertrag hat.

Kabinett von Kickl bei Gesprächen in Ybbs

Schroll wünscht sich eine vorzeitige Verlängerung des Vertrages. Um dieses Ansinnen zu unterstützen, lud Schroll Vertreter von FP-Bundesminister Herbert Kickl nach Ybbs ein. Das Treffen fand auch bereits in Ybbs statt. „Die Vertreter aus dem Kabinett des Bundesministers haben uns versprochen, dass es bis zur nächsten Gemeinderatssitzung eine Entscheidung geben soll“, erklärt Schroll.

Klar ist, dass die Polizei zur Abfederung der Vielzahl an Pensionierungen Nachwuchs benötigt. Das Interesse an Ybbs ist daher auch über 2025 vorhanden. Allerdings stellten die Ministeriumsvertreter bereits jetzt klar, dass es eine derartig lange Laufzeit wie zuletzt nicht mehr geben wird.

Im Kabinett von Innenminister Kickl bestätigt man den Besuch in Ybbs und erklärt, dass aktuell das Konzept geprüft wird. „Wir verstehen, dass Ybbs auf eine langfristige Zukunft hofft. Als Horizont für eine Entscheidung ist Ende Juni angedacht“, erklärt Alexander Höferl, der im Kickl-Kabinett für die Kommunikation zuständig ist.