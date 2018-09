Jahrelang wurde an der Sanierung der Stadthalle gefeilt und auch gestritten. In der vergangenen Gemeinderatssitzung, wo das Finanzierungskonzept für den Umbau beschlossen wurde, ging es dann – für Ybbser Verhältnisse – relativ harmonisch zur Sache.

Durch die Bekanntgabe zur Verlängerung des Vertrages mit der Ybbser Sicherheitsakademie (SIAK) bis zum Jahr 2030 durch das Innenministerium bekam SP-Bürgermeister Alois Schroll das letzte Mosaiksteinchen für sein Finanzierungskonzept. Insgesamt rechnet die Stadtgemeinde Ybbs mit Kosten von 7,3 Millionen Euro.

Durch eine Förderung des Landes Niederösterreich – Bedingung ist dabei aber auch der Bau einer Dachterrasse – in der Höhe von 2,9 Millionen Euro reduziert sich der aufzubringende Betrag auf 4,4 Millionen Euro. Für die Summe plant Schroll, einen Kredit mit einer Jahresrate von 195.700 Euro aufzunehmen, der sich zur Gänze aus Einnahmen sowie aus frei werdenden Leasing- und Darlehensraten finanzieren soll.

Ohne Sanierung droht Stadthallen-Schließung

Nichts wurde es dafür mit der erhofften Förderung aus dem Klima- und Energiefonds. Um die vorgegebenen Förderziele zu erreichen, wären Mehrkosten von 900.000 Euro entstanden – bei einer Maximalförderhöhe von 400.000 Euro. „Wir haben sehr viel Hirnschmalz in den Finanzplan gesteckt, denn mir ist wichtig, dass sich die Stadt nicht in finanzielle Gefahr begibt“, betont Schroll und verweist auch darauf, dass die Stadthalle in einem sanierungsbedürftigen Zustand ist und die Stadtgemeinde rasch handeln muss: „Sonst droht uns die Schließung der Stadthalle.“

Während sich FP-Gemeinderat Andreas Reitner Sorgen um einen steigenden Zinssatz bis Ende der Laufzeit im Jahr 2048 macht, sorgt sich VP-Gemeinderat Christian Reichard um einen Auszug der Polizeischule im Jahr 2030. „Ich glaube nicht, dass das passiert. Natürlich wissen wir nicht, wie der Zinssatz in 20 Jahren ist. Davon ausgehend dürften wir aber überhaupt nichts investieren“, kontert Schroll.

VP-Gemeinderat Gert Kratzer zeigte sich in der Diskussion über das gezeigte Finanzierungskonzept zufrieden, VP-Stadtrat Ewald Becksteiner ist wichtig, dass sich die Stadt nicht für andere Projekte lähmt.

Kosten für Dachterrasse bei rund 300.000 Euro

„Bei der Kostenschätzung von 7,3 Millionen Euro ist die Dachterrasse noch nicht einberechnet. Schätzungen gehen dabei von 300.000 Euro aus. Es ist aber wichtig, dass wir hier etwas Vernünftiges umsetzen. Zur Not müssen wir woanders sparen“, meint Becksteiner. Und SP-Vizebürgermeister Herbert Scheuchelbauer betont: „Wir müssen uns natürlich überlegen, ob alle Extrawürstel auch finanzierbar sind.“

Nach dem einstimmigen Beschluss zum Finanzierungskonzept erteilten die Mandatare auch grünes Licht für die Vorbereitungen der europaweiten Ausschreibung durch einen Vergabejuristen. Durch unterschiedliche Angebote zweier Kanzleien fällte man zwar einen Beschluss, allerdings nicht ohne den Zusatz, in gewissen Bereichen mit den beiden Rechtsanwälten noch nachzuverhandeln.