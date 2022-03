Postzustellbasis-Verlegung: Parkplätze als Hoffnung

Die Schließung der Zustellbasis in Hofamt Priel und die Verlegung nach Ybbs sorgt weiter für Unverständnis in der Gemeinde Hofamt Priel. Für ÖVP-Bürgermeister Friedrich Buchberger ist, trotz offizieller Bestätigung der Schließung durch die Post, das letzte Wort noch nicht gesprochen. „Wir führen noch Gespräche mit der Post“, betont Buchberger, der auch den Umweltgedanken nochmals ins Treffen führt: „Alleine durch die Mitarbeiter müssen 560 Kilometer am Tag mehr gefahren werden. Die drei Lkw der Post verursachen 42 zusätzliche Kilometer.“

Indes Hoffnung schöpfen kann Buchberger durch mögliche Probleme bei der Erweiterung der Ybbser Postbasis. Aktuell fehlen laut NÖN-Informationen genügend Parkmöglichkeiten.

Parkplatzsituation fließe in die Gesamtplanung

Bei der Post betont Sprecher Michael Homola, dass man sich derzeit in der Planungsphase befinde und man dabei von mehreren Faktoren abhängig sei. Thema ist dabei auch die Parkplatzsituation, die in die Gesamtplanung einfließt. „Jetzt schon von Problemen oder Verzögerungen zu sprechen, ist eindeutig zu früh“, meint Sprecher Homola gegenüber der NÖN.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden