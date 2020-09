Im Frühjahr 2019 gaben die Stadtgemeinde Ybbs und Stadtentwickler Thomas Egger den Startschuss für die künftige Innenstadtentwicklung. In sechs Fokusgruppen soll gemeinsam mit Bürgern ein Masterplan für die Stadt erarbeitet werden. Vergangene Woche fand im Gasthaus Mang ein Zwischenbericht zu den aktuellen Entwicklungen in den einzelnen Arbeitsgruppen statt. „Gewisse Prozesse brauchen in einer Gemeinde Zeit, da rechtliche Vorgaben zu beachten sind“, mahnte SP-Stadtchef Alois Schroll die Besucher auch, Geduld bei der Umsetzung einiger Projekte zu haben.

Fokusgruppe 1 — Leben in der Innenstadt: Bereits realisiert ist die Optimierung der Aufbahrungshalle. In der Umsetzungsphase sind ein neuer touristischer Themenweg und die Schaffung einer Flaniermeile bei der Stadthalle. In der Planung befindet sich die Optimierung der Müllentsorgung in der Herrengasse. Erste positive Entwicklungen gibt es beim Thema Hundekot in Ybbs: Neue Hundesackerl-Spender wurden installiert.

Fokusgruppe 2 — Innerstädtische Leerstände: In der Umsetzungsphase befindet sich derzeit die Bestandsanalyse der Leerflächen in der Ybbser Innenstadt. Bereits umgesetzt sind die Erstellung eines Leerflächenkatastars, Leerstandsdatenblätter für die einzelnen Geschäftsflächen, aber auch die Förderung eines Basis-Beratungspaketes. Mit den einzelnen Eigentümern wurden ebenso bereits Einzelgespräche über eine mögliche künftige Nutzung geführt.

Fokusgruppe 3 — Innerstädtischer Verkehr und Mobilität: Der größte Brocken in der dritten Arbeitsgruppe ist die Erstellung eines ganzheitlichen Verkehrskonzepts für alle Verkehrsteilnehmer. Dabei mit eingeschlossen der Bürgerspitalplatz samt Busbahnhof und Querung bei LuksLife, die Lückenschließung bei den Radwegen, aber auch die Verbesserung des Schulverkehrs durch die Eltern beim Ybbser Schulzentrum und die Parkplatzsituation in der Innenstadt.

Fokusgruppe 4 — Innerstädtische Räume und Grünräume: Die Stadt Ybbs soll mit einzelnen Projekten „grüner“ werden. Künftig gibt es für jedes Neugeborene einen Baum, mehr Bänke zum Verweilen in der Innenstadt, Hausbegrünungen, aber auch Trinkbrunnen bei Spielplätzen und beim Ybbser Bewegungspark.

Fokusgruppe 5 — Digitalisierung: Neben dem Breitbandausbau und einer eigenen Ybbs-App ist auch eine digitale Radkarte bereits realisiert. Im Einsatz befinden sich auch bereits fünf WLAN-Hotspots zwischen Donaulodge und Pfarrkirche. Ein weiterer folgt nach der Fertigstellung der Stadthalle. Erste Pläne gibt es für die künftige Nutzung von E-Bikes oder E-Rollern.

Fokusgruppe 6 — Kunst und Kultur: In Kooperation mit dem Atelier an der Donau soll eine verstärkte Positionierung als Künstlerstadt an der Donau erfolgen. Daneben finden erste Erhebung für stadtarchäologische und bauhistorische Untersuchungen statt.