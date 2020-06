Sechs Abende daheim vorm Laptop, es geht um die Gegenverkehrsregel und das höchstzulässige Gesamtgewicht von Pkw, mitschreiben, Fragen beantworten. Und dann war alles um sonst. So erging es rund 20 Fahrschülern in Ybbs.

Sie hatten einen der beliebten Osterkurse gebucht, dann kam Corona dazwischen. Bei Easy Drivers suchte man nach einer Lösung. Und fand sie: Distance Learning. Zumindest vermeintlich. Denn der digitale Fernunterricht ist umstritten und die Fahrschüler mussten die Einheiten seit den Lockerungen der Covid-19-Schutzmaßnahmen im Präsenzunterricht nachholen.

Was war passiert? Vonseiten des Fachverbands wird die Distance-Learning-Methode abgelehnt. Und ausdrücklich erlaubt ist sie in den gesetzlichen Grundlagen nicht. Als Vorsichtsmaßnahme, damit es später nicht zu rechtlichen Komplikationen bei der Bescheiderteilung durch die Behörden kommt, mussten die Fahrschüler den Stoff noch einmal vor Ort in der Fahrschule durchnehmen.

Sehr zum Unmut von Werner Fichtinger, Geschäftsführer von Easy Drivers: „Das, was derzeit für Schüler aller Schulstufen möglich ist, das muss für Fahrschüler erst recht machbar sein. Live-Online-Learning beziehungsweise Distance Learning ist heute als Unterrichtsmethode nicht mehr wegzudenken.“

Der Ybbser sieht im Erlernen des Theorieteils aus der Ferne viele Vorteile. „Zum Teil müssen die Fahrschüler 20 Kilometer oder mehr zum Standort fahren oder hingebracht werden“, sagt Fichtinger. Zudem werde niemand dazu gezwungen, es sei ein Zusatzangebot.

Dieses ist außerdem interaktiv ausgestaltet.

Es handelt sich bei den Distance-Learning-Kursen nicht um aufgezeichnete Videos, sondern um eine Live-Übertragung. Die Schüler können dabei Fragen stellen, außerdem wird kontrolliert, ob der Lehrinhalt verstanden wurde.

Um die rechtliche Ungewissheit aus dem Raum zu schaffen, haben Easy Drivers die Initiative ergriffen und den renommierten Verfassungsrechtsexperten Heinz Mayer sowie Christian Swertz vom Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien mit Gutachten beauftragt.

Experten sehen keine Probleme

Mayers Einschätzung: Es gebe keine rechtliche Grundlage, die Distance Learning im Theorieunterricht verbieten würden. Swertz hebt wiederum hervor, dass die Lerninhalte „ohne Einschränkung“ online vermittelt werden könnten. Darauf basierend fordert Easy Drivers die niederösterreichischen Behörden mittels Feststellungsantrag nun auf, die Rechtmäßigkeit von Distance Learning zu bestätigen, um dies Fahrschülern in Zukunft ermöglichen zu können. „Es geht uns um die Kunden“, hofft Fichtinger auf eine baldige Lösung.