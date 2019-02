Im Winter der Blick auf spiegelndes Eis, im Sommer eine schattige Oase mit dem Teich vor der Tür: Vor achteinhalb Jahren half ein NÖN-Bericht einer gebürtigen Ybbserin, behördliche Hürden zu überwinden und sich so ihren Traum – ein Kaffeehaus am Kirlteich, gemietet von der Stadtgemeinde – zu verwirklichen.

Doch jeder Traum hat sein Ablaufdatum – im Sommer will Monika Riesenhuber, die selbst am Kirl aufgewachsen ist, den Ruhestand antreten. Ihr Resümee: „Es war der schönste Arbeitsplatz, den ich je hatte. Das Café war ein erweitertes Wohnzimmer für viele Stammgäste, speziell für die ältere Generation.“

Jüngere Generation kommt zum Eislaufen

Die jüngere Generation kommt vermehrt, wenn das Eis am Kirlteich – so wie eben jetzt – von den Gemeindemitarbeitern zum Eislaufen präpariert wird. In dem knapp 20 Quadratmeter großen Gastraum, der früher in einfacher Form als Umziehkabine diente, wärmt man sich am Kamin und bewundert die Privatgalerie von Claudia Aigner, einer Hobbymalerin aus der Nachbarschaft.

Daneben entführen Fotos und Bücher in eine Zeit, als am Kirl noch Volksfeste gefeiert wurden und „Eismeister“ Dorn mit großem Einsatz „das beste Eis aller Zeiten“ für die Kufen bereitete. Wer im nächsten Winter den Tee für die Eisläufer aufsetzt, wird sich zeigen: „Es wäre schön, wenn diese Tradition weitergeführt wird“, meint Riesenhuber.