Elf Covid-19-Erkrankungen gibt es laut einem Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) rund um den Ybbser Babenbergerhof und des Hotelbetriebs Donaulodge. Alle Betroffenen haben laut Betreiberin Karin Gruber-Rosenberger keine oder nur leichte Symptome.

Wie von der NÖN berichtet (siehe unten) erfolgte nach einem Covid-Fall unter den Mitarbeitern vergangenen Mittwoch aus Vorsichtsmaßnahme die freiwillige Schließung des Betriebes:

Coronavirus Covid-Fall: Donaulodge und Babenbergerhof geschlossen

Am 25. Oktober läuft die Quarantäne der betroffenen Mitarbeiter aus, danach will man ab 27. Oktober wieder voll durchstarten. Zukünftig wird das Sicherheitsnetz im Betrieb aber noch enger gespannt. So werden die Mitarbeiter künftig einmal pro Woche getestet, die Dienstmannschaft wird in unterschiedliche Teameinheiten unterteilt.