In unmittelbarer Nähe zum Donauradweg befindet sich in einem historischen Gewölbe das Ybbser Fahrradmuseum. Aufgeteilt in mehrere Abteilungen, erfreut das Museum aktuell vor allem die zahlreichen Fahrradtouristen, die ihren Weg in die Stadt finden.

Um in der Zukunft weitere Akzente zu setzen, sind eine Erweiterung des bestehenden Museums sowie der Ankauf neuer Exponate geplant. Mit Ende 2019 erfolgt die Auflösung des Fahrradmuseums in Altmünster, die Exponate kauft danach die Stadtgemeinde um rund 45.000 Euro. „Für uns ergeben sich eine historische Chance und die Möglichkeit, auch im Zusammenhang mit den Schiffstouristen neue Akzente zu setzen“, sagt SP-Stadträtin Uli Schachner.

Aktuell erfreut sich das Museum mit rund 3.000 Gästen über wachsende Besucherzahlen, die dank einer Verdopplung der Fläche weiter steigen sollen. Die Erweiterung des Museums führt aber auch dazu, dass die Bücherei verlegt werden müsste. Erste Überlegungen gehen in Richtung einer Übersiedlung in den Mozartsaal und das Vereinslokal der Hot Volleys. Betroffen von der Veränderung wäre auch der Verein Vielfalt. „Noch sind die Details offen, wir werden aber schauen, welche Gebäude für die Vorhaben passen“, verspricht Schachner für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung.

Daneben will die Stadt mit weiteren Projekten den Tourismus ankurbeln. So sind Kooperationen mit dem Besucher-Kraftwerk Ybbs-Persenbeug ebenso wie die Einführung von Audio-Guides für Stadtbesichtigungen und eine entsprechende App geplant. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kam zudem die Idee der Einführung eines Bummelzugs für Touristen auf.