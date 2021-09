Die NÖN-Exklusivgeschichte der Vorwoche schlug ein wie eine Bombe: Wie berichtet musste das neue Stadthallen-Restaurant bereits nach vier Tagen schließen – die Betriebsanlagengenehmigung fehlte. Und während die einen Konsequenzen fordern und viele Ybbser nur mehr den Kopf über ihre Stadtpolitik schütteln, stellt sich für andere die Schuldfrage. Aber der Reihe nach...

Die Vorgeschichte: Die Gemeinde trage keine Schuld, betonte SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner nach der Schließung. Sie sah die Schuld bei der Behörde. „Wir haben Ende Juli alles eingereicht. Im Sommer arbeiten nicht alle 100 Prozent, die Genehmigung ist am fertig werden“, sagte Schachner in der Vorwoche. Unterstützend rückte der rote GVV-Präsident Rupert Dworak aus und teilte dabei kräftig gegen den Melker Bezirkshauptmann aus. Dieser will die Causa eine Woche danach nicht mehr medial kommentieren. „Ich werde keinen Kommentar mehr dazu abgeben“, meint Norbert Haselsteiner. Ist die Behörde aber wirklich Schuld an der Verzögerung?

Die Schuldsuche: Nach NÖN-Recherchen ist klar, dass die Gemeinde die Schuld wohl nicht der Behörde übertragen kann. Der NÖN liegen Dokumente vor, die bestätigen, dass die Gemeinde bereits am 18. Jänner ein Angebot über 26.400 Euro betreffend der behördlichen Genehmigung für die Gastronomie von der Firma Pöchhacker vorgelegt bekam. Danach passierte monatelang nichts. Dutzende E-Mails an die Gemeinde bezüglich der Dringlichkeit der Genehmigung blieben laut der anbietenden Firma unbeantwortet. Erst Ende Juni fällte der Gemeinderat einen Beschluss, knapp vier Wochen später wurde der Antrag an die Behörde geschickt. Deutlich zu spät, wie alle an Behördenverfahren beteiligten Personen wissen. „Natürlich ist es für Unternehmen begrüßenswert, wenn Behördenwege beschleunigt werden. Die zweieinhalb Monate für den Behördenweg müssen aber einkalkuliert werden“, erklärt WK-Bezirksobfrau Silvia Rupp. Zusätzliches Problem beim Ybbser Antrag: Am 24. August mussten Unterlagen nachgereicht werden, spätestens da wussten die Verantwortlichen, dass sich eine Genehmigung bis zur Stadthalleneröffnung am 10. September unmöglich ausgehen würde.

Das sagt die Bürgermeisterin: Schachner bekam von der NÖN einen umfassenden Fragenkatalog zur Causa übermittelt. Auf die Fragen geht sie nicht im Detail ein, betont aber: „Die ständige Skandalisierung von allem und jedem auf dem Rücken unserer wunderschönen Stadt reicht mir langsam. Das muss rasch ein Ende haben.“

Angesprochen auf die fehlende Genehmigung verweist sie darauf, dass die Voraussetzungen für die Betriebsanlagengenehmigung vollinhaltlich vorlägen, was für sie den baldigen Abschluss des Verfahrens erwarten lässt. „Wir sind dazu im guten Austausch mit der zuständigen Abteilung der BH. Wir sind deshalb zuversichtlich, in den nächsten Tagen die Bewilligung zu erhalten.“ Den Ybbsern verspricht sie, jeden Tag alles „in ihrer Macht stehende zu unternehmen, die Stadt positiv zu gestalten“.

Das sagt die Opposition: Bei ÖVP und FPÖ sieht man die Situation weniger entspannt. Und ÖVP-Stadtparteichef Gert Kratzer geht hart mit Schachner ins Gericht: „Es gibt seit Langem ein Führungsproblem in unserer Stadt. Dies führt zu Chaos in der Verwaltung und damit zu Nachteilen für die Ybbser.“ Bei der ÖVP betont man, dass man stets mit Anträgen und Anfragen auf Missstände hinweise. „Entscheiden tut aber die SPÖ mit ihrer absoluten Mehrheit“, meint Kratzer. In der aktuellen Causa gibt es für ihn nur einen Schuldigen: „Die SPÖ sowie Bürgermeisterin Ulrike Schachner und ihr Umfeld sind alleine dafür verantwortlich, was hier passiert. Es muss endlich geregelt werden, wer für was in der Stadtgemeinde verantwortlich ist, um danach Konsequenzen ziehen zu können. Bei uns passiert immer etwas, aber die Entscheidungsträger sind nie schuld daran.“

Für FPÖ-Gemeinderat Andreas Reitner ist die Eröffnung trotz fehlender Genehmigung ein „Schildbürgerstreich“. „Einer von vielen. Es ist eine einzige Peinlichkeit für die Gemeinde“, wie Reitner erklärt.

Das sagt der zuständige Wirtschaftsstadtrat: Ebenso wie Schachner bekam auch Christoph Fritz (SPÖ) einen Fragenkatalog der NÖN übermittelt. Auch er geht nicht im Detail auf die Fragen ein und verweist darauf, dass in dieser Angelegenheit der Baubeirat und das Bauamt zuständig sind. „Der Gemeinderat hat die zuständige Firma rechtzeitig beauftragt. Das wurde mir von der zuständigen Firma und auch durch die Bauaufsicht bestätigt“, sagt Fritz. Eine Aussage, die der betroffene Bauunternehmen Thomas Pöchhacker aber nicht teilt: „Diese Aussage stimmt nicht.“

Dass der Wirtschaftsstadtrat, der der ÖVP seit seiner Installierung ein Dorn im Auge ist, die Verantwortung von ihm weg hin zum Baubeirat schieben will, ärgert die ÖVP. „Natürlich ist er für die Stadthalle zuständig und damit auch in weiterer Folge für das Chaos rund um die Genehmigung“, sagt Kratzer.

Welcher Schaden ist entstanden? Neben dem Imageschaden für die Stadtgemeinde bleibt derzeit offen, welche finanziellen Auswirkungen es noch gibt. Bei der FPÖ rechnet Andreas Reitner mit Regresszahlungen an die Stadthallen-Pächterin. Laut Vertragswerk zwischen Pächterin und Stadthalle – der Vertrag liegt der NÖN vor – muss diese auch keine Pacht bezahlen, so lange es keine Betriebsanlagengenehmigung gibt.