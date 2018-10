Knapp 30 Jahre pachtete die Stadtgemeinde Ybbs den Passauer Kasten. Die Immobilie ist nicht nur das älteste Bauwerk in der Stadt, sondern auch das älteste noch erhaltene Haus direkt an der Donau in Österreich.

Bereits im Frühjahr fällte der Gemeinderat den Beschluss, den Passauer Kasten zu kaufen. „Wenn sich für die Stadt die Möglichkeit bietet, sehe ich es als Pflicht, dieses Gebäude zu erwerben und es zu adaptieren“, meint SP-Stadtchef Alois Schroll.

Nach einem halben Jahr sind jetzt auch alle rechtlichen Angelegenheiten geklärt und der Gemeinderat konnte in seiner vergangenen Sitzung die Genehmigung zum Kaufvertrag erteilen. Der Kaufpreis schlägt sich mit 115.000 Euro zu Buch.

„Bereits als Kultur-Stadtrat hatte ich die Vision, dieses Haus als Kulturhaus für die Stadtgemeinde zu nutzen.“ Alois Schroll, Stadtchef

In den nächsten Monaten will Schroll in Ruhe die Planungsarbeiten für die Nachnutzung des Gebäudes beginnen. Fix ist, dass der Passauer Kasten ein Kulturhaus nach dem Vorbild des Oskar-Kokoschka-Hauses in Pöchlarn werden soll. „Bereits als Kultur-Stadtrat hatte ich diese Vision. Wir wollen aber Experten einbinden, um zu schauen, was alles möglich ist“, erläutert das Stadtoberhaupt gegenüber der NÖN.

Alois Schroll | privat

Konkret geht der Stadtchef davon aus, dass mit seiner Vision frühestens im Jahr 2022 begonnen werden kann. Danach könnten sich alle Kultureinrichtungen – wie das historische Museum und Ausstellungsräume – direkt an der Donau befinden.

Im Zusammenhang mit dem Passauer Kasten gibt es in diesem Jahr auch eine Veränderung mit dem Weihnachtsmarkt. Dieser wird als Weihnachtsdorf im Bereich der Stadthalle stattfinden.