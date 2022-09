Pfarrer Reitzinger: „Möchte meinen Teil beitragen“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am kommenden Sonntag findet in der Pfarrkirche Ybbs (14 Uhr) die Installation des neuen Pfarrers Gerhard Reitzinger und des neuen Pastoralassistenten Christian Eder statt. Bereits um 8.30 Uhr findet in der Pfarrkirche Säusenstein ein Willkommensgottesdienst statt. Die NÖN traf den neuen Pfarrer vorab zum Gespräch.

NÖN: Sie übersiedeln derzeit gerade nach Ybbs. Wie sind die ersten Eindrücke der Stadt?

Gerhard Reitzinger: Ybbs ist eine lebenswerte Stadt. Freunde, die mich zuletzt oft begleitet haben, schwärmen von der Lage an der Donau und des Pfarrhofs. Es erinnert mich an meine Heimatstadt Haag.

Sie sind gebürtiger Mostviertler, waren Kaplan in Pöchlarn und Scheibbs. Wie hilft die Region Ihnen, Kraft zu tanken?

Ich bin gerne mit Freunden in der Natur und gehe gerne Wandern. Gehen ist das Maß des Menschen. Mittlerweile bin ich aber auch mit dem E-Bike unterwegs, weil es den Radius erweitert. Die Region, wo man ist, spielt immer eine Rolle. Sie prägt die Menschen. Das Mostviertel ist in vielerlei Hinsicht ein Traum. Der Umgang der Menschen miteinander ist einmalig, man ist rasch in den Bergen und bei kulturellen Veranstaltungen. Und da ich in den vergangenen Jahren oft öffentlich fahre, bin ich auch mit der Anbindung sehr glücklich.

Ich möchte aber keine Personen überfordern, aber dennoch auch ein neues Angebot setzen.“ Gerhard Reitzinger Pfarrer

Sie haben via Facebook Umzugshilfen gesucht und sind dort auch sonst sehr aktiv. Ist das für einen Pfarrer wichtig, um näher bei den Menschen zu sein?

Es ist eine gute Möglichkeit, mit Menschen in Verbindung zu kommen. Das Wichtigste bleibt aber das Face-to-Face-Gespräch. Ich nutze es so, dass es mir Freude macht.

Ist die Barriere, den heimischen Pfarrer über Facebook anzusprechen und von seinen Anliegen zu erzählen, niedriger?

Ja, es haben sich einige gemeldet, als bekannt wurde, dass ich Ybbser Pfarrer werde. Einer wurde von mir vor Jahren gefirmt und wünscht sich jetzt ein persönliches Gespräch. Man sieht: Soziale Medien erleichtern den Kontakt, ersetzen aber nicht das traditionelle Gespräch. Facebook hilft den Leuten aber auch, über Menschen etwas zu erfahren − auch über den Herrn Pfarrer.

Wie kann in dieser schnelllebigen Zeit der Mensch noch mit Religion abgeholt werden?

Berühren, beteiligen und begegnen. Die Menschen wollen im Innersten berührt werden, sich aber auch selbst beteiligen und mitgestalten. Dann findet auch Begegnung statt. Was wir in der Kirche noch lernen müssen: Natürlich ist christliche Religion Bindung auf Lebenszeit. Es kann aber sein, dass ich mich direkt in der Kirche nur in einem gewissen Zeitraum engagiere, weil es in die Lebensplanung passt. Hier hat die Kirche großes Potenzial. Wichtig ist aber auch, dass es ein Forum gibt, wo sich Junge entfalten können.

In der Pfarre Ybbs herrschte in den vergangenen Jahren ein gewisser Unruheherd. Vor mehr als zwei Jahren traten Pfarrgemeinderäte zurück, Pfarrer Hans Wurzer verabschiedete sich nach jahrelanger Tätigkeit und der Streit bestimmte die Szenerie in der Pfarre. Hatten Sie schon Gelegenheit, mit allen Protagonisten Gespräche zu führen?

Ja, es gab bereits Gespräche. Mir geht es darum, dass die Menschen, die hier leben auch miteinander feiern können − auch wenn es Streit gegeben hat. Es braucht Versöhnung und dazu möchte ich meinen Teil beitragen. Mir ist klar, dass Menschen verletzt wurden, dazu braucht es Zeit und Versöhnung. Ich sehe aber bei allen Beteiligten den Willen, den Weg gemeinsam zu gehen.

Innerhalb der Pfarre gab es oft organisatorische Mängel. Wie wollen Sie das Thema Organisationsstruktur angehen?

Ich komme als Pfarrer und werde alle Hilfe, die mir geboten wird, annehmen. Ich bin aber nicht für alles alleine zuständig und habe gemeinsam mit dem neuen Pastoralassistenten Christian Eder ein gutes Team. Es ist in der Vergangenheit vieles gewachsen und es gibt viele Personen, die mitgestalten wollen.

Mein Anliegen ist, dass die Vielfalt und Einheit zum Tragen kommt und viele Leute mitgestalten

Was ist Ihnen bei der Messgestaltung wichtig?

Mein Anliegen ist, dass die Vielfalt und Einheit zum Tragen kommt und viele Leute mitgestalten. Ich möchte aber keine Personen überfordern, aber dennoch auch ein neues Angebot setzen. So werden wir Neues ausprobieren. Hier ist etwa im Oktober erstmals eine Tiersegnung geplant. Das berührt Menschen und ihre Familie. Ich habe Lust und Liebe Neues zu probieren, weiß aber, dass man sich nicht übernehmen darf. Ich will die Menschen berühren.

Wie muss Kirche im 21. Jahrhundert sein?

Sympathisch, freundlich, menschennah und berührend. Das Evangelium spricht vom Leben für alle Menschen. Kirche soll eine Sprache sprechen, die Menschen verstehen, aber auch berührt. Berühren ist für mich immer etwas essenzielles und wichtiges.

