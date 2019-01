Im November 2016 gab der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) das Ende der Ausbildung im Pflegebereich am Ybbser Standort in der Burg bekannt. Im Februar 2019 beendet der letzte Lehrgang in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule seine Ausbildung. Zuletzt wurden am Standort mehr als 90 Personen ausgebildet. Seit der Gründung der Bildungsstätte am 1. März 1963 absolvierten insgesamt 851 Schüler die Ausbildung.

Grund für die Schließung ist eine Novelle des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG) 2016, in dem die Form der speziellen Ausbildung im Bereich der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege nicht mehr angeboten wird. Die Ausbildung in den Pflegeberufen wird zukünftig in Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, dafür ist ein FH-Abschluss nötig, untergliedert.

„Wir brauchen in der Anstalt Pflegefachassistenten, diese könnten direkt am Standort geschult werden.“Willi Reiter, Stadtrat für Soziales (SP)

Wie es mit dem Standort nach der Schließung im Februar 2019 weitergeht, ist derzeit noch offen. Der Vertrag mit dem KAV läuft noch bis 2025 und ist auch nach der Schließung aufrecht. Beim KAV betont Pressesprecher Ralph Luger, dass die Veränderungen auf das Therapiezentrum Ybbs keine Auswirkungen haben: „Der Mietvertrag bleibt bestehen und die freien Räumlichkeiten werden für interne Schulungen des KAV verwendet.“

SP-Stadtrat und Betriebsrat des Therapiezentrums Ybbs, Willi Reiter, hofft allerdings, dass es auch nach dem Ende des Mietvertrags eine Ausbildung am Standort geben wird: „Wir brauchen in der Anstalt Pflegefachassistenten, diese könnten direkt am Standort Ybbs geschult werden.“

Aktuell werden die Räumlichkeiten aber auch für Heimhilfekurse der Volkshilfe genutzt. Die Ausbildungen im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege werden laut Luger derzeit an den Schulstandorten des KAV in Wien gelehrt, das notwendige Bachelorstudium wird im Rahmen einer Kooperation mit der FH Campus Wien angeboten.