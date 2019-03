In der vergangenen Woche kündigte der Ybbser SP-Stadtchef Alois Schroll in der NÖN an, den Rathausmitarbeitern künftig am Karfreitag freigeben zu wollen. Vor dem Beschluss wollte er aber noch Umfragen von Gemeindeverband und Städtebund abwarten.

Jetzt ist es allerdings fix: Künftig haben alle Rathausmitarbeiter am Karfreitag frei. „Ich habe mich entschlossen, den Mitarbeitern diese vier Stunden freizugeben“, erklärt Schroll. Gleichzeitig verspricht er, dass es für die Bevölkerung keine Beeinträchtigung geben wird. Mitarbeiter bei den Verkehrsbetrieben und dem Freizeitzentrum erhalten anstellte des Karfreitags eine spezielle Vereinbarung. Mit der Präsentation der Ybbser Lösung appelliert Schroll aber auch an die Bundesregierung, es ihm gleich zu tun, und allen Arbeitnehmern in Österreich am Karfreitag freizugeben.

"Das ist nicht gesetzeskonform"

Kritik an Schrolls Vorstoß und der Diskussion gibt es vom Pöchlarner Unternehmer Gernot Hofegger von der HOGE Bau Gmbh. Er schlägt vor, den Karfreitag zu einem Tag des unbezahlten Urlaubs zu machen.

„Damit kann ich als Unternehmer leben, da es mir keine zusätzlichen Kosten verursacht. Den Umsatzrückgang an diesem Tag sind mir meine Mitarbeiter wert“, betont Hofegger, der auch Schroll in die Pflicht nimmt: „Ich zahle die Kosten nicht aus der Firmentasche und daher entstehen für den Konsumenten mehr Kosten. Zahlt Schroll die Kosten aus seiner Tasche oder bezahlt er diese mit unserem Steuergeld? Das ist nicht gesetzeskonform.“