Eigentlich wollen SPÖ und ÖVP dasselbe, nämlich den raschen Ausbau des Schulzentrums. Richtig einig werden sich beide Parteien aber nicht, wenn es um die Vorgehensweise geht. Ein Schlagabtausch fand deshalb, wieder einmal, in der vergangenen Gemeinderatssitzung statt. VP-Stadtrat Gert Kratzer präsentierte in der vergangenen Sitzung erstmals auch ein VP-Finanzierungsmodell. Geht es nach ihm, soll der Gemeinderat nach der Übermittlung der schriftlichen Zusage des Landes für eine Förderung in der Höhe von 25 Prozent mit der sofortigen Planung beginnen.

„Ein Schnellschuss“ für die SPÖ und Stadtchef Alois Schroll. Schroll untermauert abermals seinen Wunsch auf eine Förderung von 33 Prozent, andernfalls würden dem 12,5 Millionen Euro teuren Projekt mehr als eine Million Euro fehlen.

Schulzentrums-Raten für neue Stadthalle

Im VP-Modell müsste die Stadtgemeinde rund 3,1 Millionen Euro bezahlen, weitere 3,1 Millionen Euro das Land, 6,2 Millionen der Bund. Nach Ablauf der Leasingrate für den letzten Umbau des Schulzentrums im Jahr 2022 würden laut Kratzer die Raten in der Höhe von 110.000 Euro frei werden. „Starten wir jetzt mit dem Umbau, bezahlen wir 120.000 Euro an Raten, das sind nur 10.000 Euro mehr“, betont Kratzer.

Blöd nur, dass diese Summe gar nicht mehr zur Verfügung steht, wie SP-Stadtchef Alois Schroll genüsslich der VP vorrechnete. Knapp 50.000 Euro fließen nämlich bereits in die Kreditraten für das Projekt Stadthalle, womit für den Schulumbau überhaupt nur mehr 60.000 Euro an jährlichen Leasingraten zur Verfügung stehen.

Kratzer beharrte weiterhin auf seinem Modell, brachte dabei auch eine Erhöhung des Schulgeldes ins Spiel: „Kann sich die Stadt tatsächlich die Mehrkosten von 10.000 Euro pro Jahr nicht leisten, bin ich sicher, dass wir diesen Betrag auf das Schulgeld aufschlagen können. Das sind rund 20 Euro pro Schüler“, rechnet Kratzer dem Gemeinderat vor. Beim Thema Schulgeld zuckte SP-Stadtrat Dominic Schlatter zusammen: „Wir bekennen uns klar zu unserer Schule, ich bin aber gegen eine Erhöhung des Schulgeldes. Das bekommen wir nur wieder über Sozialanträge retour.“

Das Bekenntnis zur Schule folgte dann, gut abgestimmt, von beinahe der gesamten Riege der SP-Gemeinderäte. „Ich bin zu 95 Prozent bei der ÖVP. Es fehlt uns aber noch die schriftliche Zusage des Landes, da braucht es ein klares Bekenntnis“, betont SP-Stadtrat Willi Reiter, dem auch Aussagen aus dem Nachbarort Hofamt Priel sauer aufstießen.

„Brauchen keine Zurufe von anderen Ortschefs“

Der dortige Ortschef, Fritz Buchberger, forderte Schroll via NÖN dazu auf, aufgrund der aktuell niedrigen Kreditzinsen sofort mit dem Bau zu beginnen: „Wir brauchen keine Zurufe von Bürgermeistern aus kleinen Gemeinden. Ich sage ihm auch nicht, wie er seinen Kindergarten bauen soll. Ich freue mich aber, wenn er unser Schulzentrum mitfinanzieren möchte.“

Bei der Finanzierung erinnert SP-Stadtchef Schroll an die derzeit coronabedingten finanziellen Ausfälle der Gemeinde in der Höhe von rund 563.000 Euro. „Es wäre grob fahrlässig, dieses Projekt zu starten. Sobald wir die Finanzierungszusage des Landes haben, müssen wir uns die Finanzierung anschauen. Zur Not muss es ein kleineres Projekt werden“, meinte Schroll.

Der Abänderungsantrag der ÖVP, nach der fixen Finanzierungszusage sofort mit der Projektplanung zu beginnen, wurde von der SP-Mehrheit abgeschmettert. Der SP-Antrag, das Thema in den Ausschuss zu verweisen, wurde nur mit den Stimmen der SPÖ beschlossen.