Vor mittlerweile drei Wochen kündigte die ÖVP einen Antrag für die Einberufung einer Sondergemeinderatssitzung zum Thema Schulzentrum Ybbs. Passiert ist seither aber nichts. Urlaubsbedingt sei es zu Verzögerungen gekommen, betont VP-Parteichef und Stadtrat Gert Kratzer.

Er verspricht aber, dass der Antrag noch diese Woche folgen wird. Bevor die Tagesordnung erstellt wird, wolle sich Kratzer aber noch mit SP-Stadtchef Alois Schroll abstimmen. „Wir werfen ihm immer vor, er kommuniziert nicht mit uns. Da wollen wir anderes vorgehen und im Vorfeld das Gespräch suchen“, erklärt Kratzer.

Der angesprochene Stadtchef kann sich über das Vorgehen der Ybbser ÖVP aktuell nur mehr wundern und übernimmt selbst die Initiative.

NOEN VP-Stadtrat Gert Kratzer stellte trotz Ankündigung noch keinen Antrag für eine Sondersitzung.

Anlass dafür ist auch ein Gespräch mit Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der neben Schroll auch Kratzer anwesend war. Dem Vernehmen nach bot das Land dabei eine Finanzierungsunterstützung für das Schulzentrum in der Höhe von 25 Prozent an.

Die Stadtgemeinde Ybbs wünschte sich für das rund 12, Millionen Euro teure Projekt, neben den zugesagten 50 Prozent vom Bund, 33 Prozent vom Land. Noch wartet Schroll zwar auf ein offizielles Schreiben von Teschl-Hofmeister, betont aber gegenüber der NÖN, dass der Unterschied für die Stadt Mehrkosten in der Höhe von etwas mehr als einer Million Euro bedeuten. „Es gibt drei Gemeinderatsbeschlüsse, wo wir ausgemacht haben, es ziehen alle an einem Strang und setzen sich für die 33 Prozent ein. Leider hat die ÖVP das nicht gemacht“, ärgert sich Schroll.

Schulzentrum: Stadtrat soll Weichen stellen

Anstelle auf den versprochenen Antrag der ÖVP zu warten, setzt Schroll jetzt selbst ein Zeichen und beruft für diese Woche eine Stadtratssitzung ein. Dort soll das Thema Schulzentrum auf der Tagesordnung stehen, Schroll die Fakten nochmals auf den Tisch legen. „Der Stadtrat wird eine Entscheidung treffen müssen, wie wir in diesem Fall weitervorgehen. Ich werde auch vom Gespräch mit der Landesrätin berichten“, meint Schroll.

Neben dem Schulzentrum steht in der nächsten Stadtratssitzung auch die Stadthalle auf der Tagesordnung. Für diese befindet sich die Stadtgemeinde in letzten Gespräche mit drei Pächtern. „Alle drei sind interessant, wir brauchen jetzt eine Entscheidung“, meint Schroll. Namen will der Stadtchef noch keine nennen, er versichert aber, dass es sich dabei um erfahrene Gastronomen handelt. „Alle drei sind von der Toplage des neuen Lokals begeistert und wollen auch einen Gastgartenbetrieb in Richtung Donau betreiben“, will Schroll eine baldige Entscheidung.