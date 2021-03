„Wenn du nicht genderst, sprich mich nicht an – denn Sexisten machen mich nicht an“: Ebru Sokolova, eine 23-jährige Wahlwienerin mit Wurzeln in Ybbs, macht als Rapperin Schwesta Ebra kurzen Prozess. Mit Motorsäge in der Hand posiert sie für das Cover ihrer ersten Single „Männer haben“.

„Im Song mache ich auf das Frauenvolksbegehren aufmerksam und möchte aufzeigen, dass die Hip-Hop-Szene ein massives Sexismus-Problem hat“, verrät sie der NÖN, was sie zu ihrer ersten Single inspiriert hat. „Ich will den sexistischen Spieß einfach mal umdrehen“, sagt sie.

Sokolova macht schon lange Musik. Sie hätte ursprünglich auch Sängerin werden wollen – 2018 schaffte sie es bis ins Bezirksfinale von „Die NÖN sucht das größte Talent“. In sozialen Netzwerken wie Instagram, TikTok oder YouTube entdeckte die 23-Jährige ihre Affinität zum Rap – als Schwesta Ebra unterhält sie ihre Follower mit satirischer Kritik an Politiker oder Deutschrap-Stars. Gemeinsam mit ihrer Partnerin produziert sie regelmäßig Comedy-Content, ihre beliebtesten Videos haben über 40.000 Klicks.

„Die Nachfrage ist groß, deshalb hab’ ich den Song eigens produziert, am Donnerstag, 25. März, wird er auf allen Plattformen released“, erläutert die junge Künstlerin. Und es sollen noch viele weitere Songs folgen, betont die 23-Jährige. Was sie antreibt? „LGBTQ+ und Feminismus sind für mich grundlegende Kategorien, in denen ich einen Beitrag leisten will. Und ich hab’ viel zu sagen!“, ist die Neo-Rapperin überzeugt. Schwesta Ebras erste Single erscheint also nächste Woche, auch das Musikvideo zu „Männer haben“ wird im Netz veröffentlicht.