Segen per Motorkettensäge .

Für den beliebten Geistlichen war das nicht Teil seiner priesterlichen Ausbildung, vielmehr war er vor seiner Berufung Forstwart. Von Krippenfiguren über den heiligen Antonius bis hin zu Engelsdarstellungen kann er alles. Zehn größere Darstellungen hat er bereits im Bezirk Melk geschaffen.

Ein Highlight ist sicherlich die lebensgroße Krippe, die über Jahre rund um Weihnachten am Ybbser Stadtplatz stand. Was mit der Motorkettensäge so bedrohlich wirkt, ist liebevoll geschaffen worden und soll auf den Kern von Weihnachten hinweisen: Gott wurde Mensch, Jesus ist geboren!

Hört man sich in der Region um, dann zeigen sich die Menschen begeistert vom Talent ihres Pfarrers.

Und wenn Hans Wurzer sein Geschick gerade nicht gerade an Holz erprobt, dann trainiert er übrigens gerne für die Österreichische Fußballpriesternationalmannschaft, deren Kapitän er ist. Jetzt laufen die Vorbereitungen für die Priester-Europameisterschaft in Montenegro an, bei der er Österreich anführen wird.