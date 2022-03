Spaßvogel Viktor Gernot hebt zur 33. Ybbsiade ab

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am 1. April startet mit Viktor Gernot die 33. Ybbsiade in der neuen Stadthalle. Mit den aktuellen Covid-Vorgaben dürfte im April eine „normale“ Ybbsiade warten.

Wie groß die Vorfreude bei den Ybbsiade-Fans ist, merkt man am aktuellen Kartenverkauf. Über 6.000 Tickets sind für die 18 Veranstaltungen bereits verkauft. „Bereits nach der Programmpräsentation im November hat ein echter Run stattgefunden. Ich bin zuversichtlich, dass wir einen sehr guten Verkauf erzielen. Einige Besucher warten noch die Covid-Situation ab“, erzählt Organisatorin Eva Zemanek.

Bei den Veranstaltern ist man auch froh, dass die bewährten Partner weiterhin mit im Boot sind. So dürfen sich die Ybbsiade-Fans auf die Ybbsiade-Taler der Bäckerei Weinberger ebenso freuen, wie auf die Ybbsiade-Torte von Haubis. Neu im Genuss-Reigen sind in diesem Jahr Wieselburger-Bier, der Ybbsiade-Wein stammt von der Domäne Wachau. Glaskünstlerin Ute Ungar zaubert in aufwendiger Arbeit wieder den „Spaßvogel“, der im Vorjahr Gery Seidl verliehen wurde.

Vorfreude auf die Ybbsiade gibt es auch bei der Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner: „Unser Veranstaltungsort ist ein Schmuckstück und lädt ein, sich besonders wohlzufühlen.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden