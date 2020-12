Viel wurde in der vergangenen Zeit über die Stadthalle und die neue Stadthallen-Gastronomin Hannah Neunteufel gesprochen. Im NÖN-Exklusiv-Interview nimmt sie Stellung zu den aktuellen Gerüchten und ihren Plänen.

NÖN: Warum tut sich Hannah Neunteufel die Stadthalle an?

„Bei einem Vertrag mit zehn Jahren gehe ich in die Stadthalle nicht rein. Das wäre Irrsinn.“ Hannah Neunteufel, Stadthallen-Gastronomin

Hannah Neunteufel: Ich kann Potenziale sehr gut erkennen und die Stadthalle hat definitiv Potenzial und ist ein sehr guter Platz. Ich glaube, dass das die Ybbser nicht immer erkennen. Normalerweise hätte ich auch nicht die Zeit, ein derartiges Projekt in so kurzer Zeit zu entwickeln. Ich mache es, weil ich weiß, dass mein Team und ich das können.

Die Eröffnung ist für Frühsommer geplant, es gibt aber noch immer keinen Vertrag. Warum?

Neunteufel: Der Prozess bis zu einem unterschriftsreifen Vertrag ist lange, es sollte aber in einem Monat so weit sein. Klar ist, dass ein derartiger Prozess in einer Gemeinde länger dauert.

Der NÖN liegt ein Vertrag vor, in dem in einem Passus erwähnt wird, dass Sie bei einer Nicht-Unterschrift helfen, einen neuen Betreiber zu finden. Das sieht nach einem Hintertürchen für einen Absprung aus.

Neunteufel: Dieser Passus ist eine reine Freundlichkeit von mir. Ich hab aber klar gesagt, ich will dort eröffnen, wenn alle Bedingungen passen.

Wer zahlt die Investitionssumme von 1,5 Millionen Euro für den Gastrobereich?

Neunteufel: Es gibt kein Geld von der Gemeinde, die Kosten trägt meine Betreiber-GmbH. Bei diesem Projekt ist das Grundinvest sehr hoch. Man braucht schon mal 600.000 Euro, damit man dort überhaupt einen Kaffee ausschenken darf. Zudem tun sich bei solchen Projekten immer neue „schwarze Löcher“ auf. Aktuell kämpfen wir aufgrund des begrenzten Raumangebots um Platz, wo wir die Kühlanlagen hinstellen können.

Sie fordern einen Vertrag von 15 Jahren. Was passiert, wenn dem nicht zugestimmt wird ? Neunteufel: Es dauert sieben Jahre, bis ich mit dieser Investition Geld verdienen kann. Bei einem Vertrag mit zehn Jahren gehe ich dort nicht rein. Das wäre Irrsinn.

Es gibt Gerüchte, dass Sie die Sanitäranlagen entfernen und Duschen einbauen lassen. Angeblich, damit sich Gäste duschen können und nicht verschwitzt ins Lokal kommen. Stimmt das?

Neunteufel: Da hat jemand viel Fantasie. Gastronomie ist hoch technisiert und hat strenge Auflagen. Im Planungsprozess hat niemand auf den Gastrobereich geschaut. So war in einem der ersten Pläne, die ich bekam, die Küche am Gang im Bereich des Fluchtweges eingezeichnet. Auch der Hallenwart wäre im Gastrobereich angesiedelt. Es stimmt, dass derzeit Umbauarbeiten stattfinden müssen. Wir brauchen zwei Garderoben für insgesamt 25 Mitarbeiter und getrennt nach Geschlechtern. Dort muss es Duschen geben.

Es gibt eine vierseitige Input-Liste Ihrerseits für den Mietvertrag. Was passiert, wenn diese Wünsche nicht erfüllt werden?

Neunteufel: Die Gemeinde hat in Wahrheit ein Problem, dass dieser Vorvertrag geleakt und an die NÖN gespielt wurde. Ich könnte mich zurücknehmen, meine bisherigen Kosten von der Stadt zurückholen und mich zurückziehen. Das möchte ich aber nicht. Natürlich habe ich Ideen für die Belebung und möchte etwa auch fünf Termine, wo mir die Halle zur Verfügung steht. Der Input ist für mich eine Risikominimierung. Ich weiß ja nicht, wer in Zukunft die Stadt regiert.

Sie haben den Wunsch nach einer Anlegestelle vor der Stadthalle geäußert. Ist das realistisch?

Neunteufel: Der Plan heißt „MS Guter Fang“ und ist Teil einer Ausbaustufe. Aktuell ist es so, dass man in Ybbs zwar die Donau vor der Tür hat, man diese aber nicht nutzt, das verstehe ich auch nicht. In diesem Abschnitt der Donau kann man in einem Umkreis von zirka 80 Kilometern nur bei drei Gaststätten anlegen. Gibt es ein Anlagerecht, wollen wir dabei sein und mithelfen, wie eine neue Donauländen-Romantik entsteht. Das ist für ganz Ybbs interessant.

Sie wollen auch, dass der Autoverkehr, der durch Ihren Gastgarten führt, verlegt wird. Was stört Sie am Autoverkehr? Auch Radfahrer sollen künftig in diesem Abschnitt des Donauradweges ihr Rad schieben oder ausweichen.

Neunteufel: Es war der Wunsch der Ausschreibung, dass ein Donaugastgarten in zwei Teilen gemacht wird. Ich frage mich, ob es im Sinne der Lebensqualität sinnvoll ist, dass wie in den 1970er-Jahren hier die Autos durchfahren müssen. Bei den Radfahrern ist die Idee, dass sie absteigen und somit keine Gäste oder das Personal gefährden. Wenn es wen stört, kann er auch einen Alternativweg durch die Altstadt wählen, wovon auch die Innenstadt-Betriebe profitieren.

Auf Ihrem „Wunschzettel“ steht auch eine umsatzabhängige Beteiligung bei „Überdeckung“ der Eventgastronomie an die Gemeinde von bis zu 40.000 Euro pro Jahr. Warum geben Sie der Gemeinde freiwillig Geld?

Neunteufel: Ich bin für Gerechtigkeit und will, dass die Stadt auch etwas zurückbekommt. Wenn wir was Gemeinsames schaffen, soll auch die Gemeinde profitieren. Ich will die Leute mitnehmen, damit wir gemeinsam Positives für die Stadthalle auslösen.

In der Stadthalle gab es bisher sehr wenige Events. Ihre Gastro braucht aber Veranstaltungen, damit sich Ihr Investment rentiert. Wie soll das funktionieren?

Neunteufel: Bisher hat es laut Stadt pro Jahr 70 Veranstaltungen in der Stadthalle gegeben. Das ist auch mein unterstes Level, wo wir ordentlich dazuschauen müssen, dass es mehr wird. Die Stadthalle war bisher eine Allzweckhalle, jetzt ist es an der Zeit, das Potenzial endlich zu nutzen und auszubauen, um so auch die Investitionen zu legitimieren.

Sie sind nicht nur Gastronomin, sondern auch Marketing-Profi. In Ybbs wird seit Jahren ein Marketing für die Stadthalle gesucht, hat man mit Ihnen darüber gesprochen?

Neunteufel: Ich habe bisher keinen Wunsch von der Gemeinde vernommen. Ich biete gerne mein Wissen an, um die Stadthalle begehrenswert zu machen – ohne Beraterhonorar. Marketing ist Knochenarbeit und gibt es diese für die Stadthalle nicht, sind 8,8 Millionen Euro verpufft. Das würde mir im Herzen schmerzen.