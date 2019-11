Die Strabag plant in Ybbs eine neue Konzernlehrwerkstatt, die den Schulungsbedarf von rund 250 Lehrlingen pro Jahr decken wird. Das Unternehmen investiert neun Millionen Euro in die modernste Lehrlingsausbildung Österreichs. Auf 31.000 m² entstehen eine Ausbildungshalle mit Schulungsräumen, Freiflächen für Baugeräteausbildung sowie ein Quartier für 40 Lehrlinge mit Aufenthaltsräumen.

„Mit über 11.000 Mitarbeitern sind wir eine der größten Arbeitgeber in der Baubranche in Österreich. Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Verantwortung und Investition in die Zukunft des Unternehmens, junge Menschen in einem optimalen Umfeld auf die Herausforderungen dieses anspruchsvollen Arbeitsumfelds vorzubereiten“, betont Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.

Stadtgemeinde Ybbs Reinhard Kernschner und Alois Schroll

Bisher wurden für den Maurer-, Pflasterer-, Schalungsbauer- und Tiefbauer-Lehrberuf Winterausbildungen aus Kapazitätsgründen an zwei unterschiedlichen Standorten, Linz und Guntramsdorf, angeboten. „In der Konzernlehrwerkstatt wollen wir alle vereinen und somit auch die Synergien besser nutzen“, erklärt Günther Metzler, Lehrlingsbeauftragter.

In Grundschulungen werden die jungen Leute auf den Einsatz auf der Baustelle vorbereitet. In den folgenden Lehrjahren werden diese Themen dann in Theorie und Praxis vertieft. Die praktische Ausbildung erfolgt im Stationsbetrieb unter der Anleitung bauerfahrener STRABAG-Trainer.

Für den Standort Ybbs sprachen laut dem Vorstandsmitglied Kerschner die Verkehrsanbindung und die vorhandene Infrastruktur. „Ich bin stolz, dass es uns gelungen ist, dieses Megaprojekt an Land zu ziehen. Wir sind die Wirtschaftshochburg im Bezirk“, freut sich Schroll.

