Die Casting-Tour von „Die NÖN sucht das größte Talent“ macht demnächst im Bezirk Melk Halt.

Wo und wann?

Am Montag, 15. April, können sich junge, musikalische Talente ab 18 Uhr in der Pöchlarner Raiffeisenbank der Jury stellen.

Wie?

Wer sich diese Chance nicht entgehen lassen will, braucht nur eines zu tun: sich vorab anzumelden. Via E-Mail an talent@noen.at oder im Internet auf www.facebook.com/DasGroessteTalent ist das möglich.

Wie geht‘s weiter?

Schafft man es eine Runde weiter, warten auf die Kandidaten spannende Auftritte im ganzen Bezirk, bis hin zu den Viertels- und Landesfinalrunden. Dem Gewinner der NÖN-Castingshow winken 5.000 Euro.