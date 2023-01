Verhängnisvoller Polterabend: Urteil steht fest

Sechs Männer, zwischen 39 und 52 Jahren, sollen während eines Junggesellenabschieds in Ybbs an der Donau eine armenische Familie attackiert haben. Dabei wurde unter anderem eine schwangere 27-Jährige am Bauch verletzt. Weil zwei der Opfer beim ersten Termin nicht aussagen konnten, wurde die Verhandlung vertagt. Nun steht aber ein Urteil fest.

Weil bei der letzten Verhandlung ein Dolmetscher für den Vater der Familie fehlte und die Mutter gesundheitlich verhindert war, wurde ein zweiter Termin gehalten. Auch die beiden schilderten, wie die Männergruppe am hellichten Tag begann, die Mutter und eine Tochter zu belästigen, und gewalttätig wurde, als der Vater und die zweite Tochter einschritten. Vor allem die Verletzung des Vaters, ein Rippenbruch, und die seiner 27-jährigen schwangeren Tochter standen im Mittelpunkt der Aussagen. Auch hatte sich die Familie sehr an den rassistischen Beleidigungen gekränkt.

Auch mehrere Polizeibeamte sagten über den Einsatz aus und beschrieben, wie die Männer trotz des Eintreffens der Polizei weiter Aggression zeigten, auch den Beamten gegenüber. „Die wollten aggressiv sein“, so einer der Polizisten.

Einer der sechs Männer wurde freigesprochen, weil ihm die Tat nicht zugeordnet werden konnte. Ein weiterer bekam ein Diversionsangebot in der Form einer Geldstrafe. Drei der Angeklagten wurden zu Haftstrafen von zwei Mal zwölf und einmal 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Ein weiterer muss 1.440 Euro Strafe zahlen. Außerdem mussten die Männer zwischen 500 und 900 Euro Schmerzensgeld an die Opfer zahlen. Nicht rechtskräftig.

