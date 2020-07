Während der Neubau für die Stadthalle im Zeitplan liegt, ist die Gemeinde weiterhin auf der Suche nach einem neuen Pächter für das Stadthallen-Restaurant. Laut SP-Bürgermeister Alois Schroll gibt es derzeit vier Interessenten. Namen will er noch keine nennen, er hofft aber auf einem Abschluss der Verhandlungen bis Ende Juli.

Aussagen, die VP-Stadtrat Harald Ebert stark in Zweifel zieht: „Es gibt weder Preise für die Stadthallenvermietung noch einen Pächter. Das ist alles eine Erfindung von Schroll und ich glaube nicht, dass ein Pächter der hohen Pacht zustimmen wird.“ Ebert bringt nochmals die von der VP-gefordertere und von der SPÖ abgelehnte Dachterrasse auf der Stadthalle ins Spiel. „Hätten wir eine Dachterrasse würde es anders ausschauen“ glaubt Ebert.

Die ÖVP stört aber auch etwas anderes bei der Stadthalle. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde zwar eine neue Homepage für die Stadthalle in Auftrag gegeben, den Zuschlag in der Höhe von 3.450 Euro erhielt die Firma von SP-Wirtschaftsstadtrat Christoph Fritz, allerdings fehlt der ÖVP ein Vermarktungskonzept. „Nur mit einer Homepage wird sich die Halle nicht füllen“, ärgert sich der ehemalige VP-Wirtschaftsstadtrat Ewald Becksteiner. Und VP-Gemeinderat Christian Reichhard stellt die Frage, wie sich Schroll die Vermarktung vorstellt.

„Wir brauchen eine Auslastung von 75 Prozent, das sind mindestens drei Events pro Woche. Vor dem Umbau hatten wir Wochen, da war gar keine Veranstaltung“, mahnt Ebert, der eine professionelle Vermarktung für die Stadthalle fordert. Schroll meint, dass ein Projekt nach dem anderen abgearbeitet wird. „Die ÖVP stellte zehn Jahre den Wirtschaftsstadtrat. Es wird sicher eine Mappe geben, die sie an Christoph übergeben können und dort Vorschläge zu finden sind, wie die Vermarktung aussehen soll“, betont Schroll,