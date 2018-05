Die Ybbser wollen mehr Gastronomiebetriebe, einen Baumarkt und erachten die Donaulände sowie die Altstadt als sehenswert. Das sind nur einige Ergebnisse, die eine aktuelle Umfrage der NÖ.Regional zur Förderung nachhaltiger Stadtentwicklung ergab.

Dazu wurden den Ybbser Nachrichten 2.400 Fragebögen beigelegt. „Trotz der geringen Rücklaufquote von 88 Fragebögen, das sind nur 5,8 Prozent, ist das Ergebnis durchaus aussagekräftig“, erklärte Projektleiterin Miriam Gerhardter von NÖ.Regional am Donnerstagabend im Babenbergerhof vor einer kleinen Schar an Bürgern und Gemeinderäten. Dass das Interesse an diesem Programm nicht sehr groß scheint, begründete SP-Bürgermeister Alois Schroll so: „In den letzten Jahren gab es bereits derartige Projekte zur Integration und Stadterneuerung.“

Die Möglichkeit, ihre Meinung mittels Fragebogen kundzutun und Verbesserungsvorschläge einzubringen, nutzte bei der aktuellen Umfrage vor allem die Altersgruppe 45 plus. Auf die Frage, was im Stadtzentrum fehle, standen Gastronomie, Baumarkt, Lebensmittelgeschäft, Modehäuser, Bioladen sowie ein Sportfachgeschäft ganz oben auf der Wunschliste. Als besonders sehenswert in ihrer Stadt erachten die Ybbser die Donaulände, die Altstadt sowie das Donaukraftwerk und die Kirche.

Arbeitsgruppen geplant

Würden die Befragten in die Rolle des Bürgermeisters schlüpfen können, dann stünden Themen wie Zentrumsentwicklung, -belebung und -gestaltung sowie Mobilität und Verkehr, Soziales und Bürgernähe sowie Integration, Sport und Freizeit an oberster Stelle.

Im nächsten Schritt sollen in einzelnen Arbeitsgruppen die Ideen und Visionen der Bürger, der Gemeinderäte und Verwaltungsangestellten der Gemeinde gesammelt werden. Die ausgearbeiteten Projekte werden anschließend dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt und umgesetzt.

„Wir würden uns freuen, wenn so viele Bürger wie möglich mitmachen und sich aktiv an der Stadtentwicklung beteiligen“, betonte Bürgermeister Schroll.