Wie läuft's im "Guten Fang", Freu Neunteufel?

Die Situation in der Gastronomie ist nach wie vor recht angespannt – und dadurch auch in aller Munde. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass man im Ybbser „Guten Fang“ an einem Konzept in Richtung neue Öffnungszeiten beziehungsweise auch an einer neuen Speisekarte samt Preisgestaltung arbeite. Das stimme nur insofern, wenn „diese Gerüchte den gastronomischen Zyklus betreffen“, antwortet Chefin Hannah Neunteufel. Denn der richte sich nach dem saisonalen Jahresrhythmus in Bezug auf Jahreszeit und Ernte: „Ende März starten wir, rechtzeitig zum Ybbsiade-Kick-Off, mit der neuen Frühlings-Saisonkarte im Dining-Restaurant und auch im Bistro wechseln wir das Angebot für das Sommerhalbjahr.“ Ab Mai gelten zudem wieder die Sommer-Öffnungszeiten.

Neunteufel: Wartelisten für ausreservierte „Specials“

Seit Oktober 2021 hat der „Gute Fang“ geöffnet. Es gab schon etliche Auszeichnungen und Prämierungen für das Lokal – aber wie läuft so das „Daily Business“ vor Ort? „Aller Anfang ist anstrengend, aber fast alle Herausforderungen der letzten Jahre waren erwartbar“, sagt Neunteufel, die von einer „erfreulichen Bilanz für Restaurant und Bistro/Bar“ spricht.

Die „Specials“ werden, so Neunteufel, regelrecht überrannt. Waren etwa die Spezialabende rund um Rotwein oder Trüffel ausreserviert, habe es sogar Wartelisten gegeben. Neunteufel betont zudem, dass man trotz hoher Inflation und hoher Energiepreise am „mittleren Preissegment“ festhalten werde. „Entgegen der allgemeinen Reaktion in der Gastro werden wir auch die Bierpreise vorerst nicht erhöhen“, erläutert die Gastronomin. Potenzial ortet Neunteufel indes noch in der hauseigenen Eventlocation: „Die Aktivitäten der Stadthalle ziehen auch an, freilich ist hier aber noch Luft nach oben.“

