Bereits im vergangenen Sommer debattierte der Gemeinderat über die Neugestaltung des Wiener Tors. Das Projekt ist Teil des NÖ Stadt- und Dorferneuerungsprozesses und wird teilweise vom Land Niederösterreich gefördert. Der Auftrag zur Einholung von Ideenskizzen bei drei Architekten erfolgte im Juli einstimmig.

Die Sanierung geschieht im Zuge der Errichtung des Hotelprojektes DonauLodge und beinhaltet neben der Neugestaltung des Tors auch die Sanierung der Stadtmauer, die barrierefreie Erschließung des Stadtgrabenweges sowie eine Neugestaltung der Straße.

Und gerade an der Sanierung der Straße stößt sich FP-Gemeinderat Andreas Reitner, der eine Bevorzugung des Betreibers der DonauLodge ortet: „Bei uns kreist schon der Pleitegeier, andere Straßen haben Löcher. Hat man Schroll als Freund, wird das Steuergeld ohne Probleme verjubelt.“ Ihn ärgert vor allem, dass das jahrzehntealte Pflaster um rund 200.000 Euro ersetzt wird, andere Bereiche, wie die Bahnhofsstraße oder Stauwerkstraße, nicht behandelt werden. „Hauptsache in diesem Bereich betreiben wir Geldvernichtung und verteilen Geschenke“, tobte Reitner auch in der vergangenen Gemeinderatssitzung.

Aussagen, die SP-Stadtchef Schroll wundern: „Er hat das Projekt mitbeschlossen. Wir reißen das Pflaster weg, weil wir den Kanal sanieren. Er kann mir aber gerne zeigen, wie er das schafft, ohne das Pflaster wegzugeben.“ Die Gestaltung des Areals erfolgt nach Plänen des Architekturbüros Rubin. Die Bauarbeiten haben bereits vergangene Woche begonnen und sind auch mit dem Denkmalamt abgestimmt. Bereits nach dem Abriss der alten Mauer fanden die Bauarbeiter eine weitere, rund 800 Jahre alte Mauer. Schroll: „An dieser Stelle führte der Stadtgraben entlang. Daher begleitet das Bundesdenkmalamt unsere Umbauarbeiten.“

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Straße um 20 Zentimeter höher. „Der Bereich wird eine Begegnungszone mit einer wunderschönen Einfahrt in die Stadt. Durch die Geschwindigkeitsreduktion hallt auch der Straßenbelag weniger“, erklärt Schroll.