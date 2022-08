Ybbs wird Schnitzel-Metropole

Werbung

Es war im vergangenen Jahr als der Ybbser Babenbergerhof von Karin Gruber-Rosenberger und Ernst Gruber zum beliebtesten Wiener Schnitzel-Lokal in Niederösterreich gekürt wurden.

Das perfekte Schnitzel im gesamten Bundesland wird auch in diesem Jahr wieder gesucht. Und dabei dürfte sich Ybbs als wahre Schnitzel-Metropole im weiten blau-gelben Bundesland etabliert haben. Neben den Vorjahressiegern von der Babenbergerhof, schafften es mit dem Gasthaus „Maximahl“ von Max Dienstbier und dem Gasthaus Mang von der Familie Höller gleich zwei weitere Ybbser Gastronomen unter die besten zehn Schnitzellokale in Österreich.

Die Ybbser Wirte freuen sich über die Nominierung. Foto: Archiv/ NÖN

Max Dienstbier sieht in der Nominierung eine Auszeichnung für die gesamte Ybbser Gastronomie und ruft via NÖN dazu auf, für alle Ybbser Betriebe zu voten. „Ybbs ist jetzt eine wahre Schnitzelhochburg. Es ist eine immense Auszeichnung für uns Gastronomen und zeigt, dass alle in der obersten Liga kochen“, freut sich Dienstbier über die „Schnitzelnominierung“.

Bis 5. September haben Schnitzel-Fans jetzt die Chance, für ihr Lieblingsschnitzel abzustimmen. Die Wahl wird vom Gourmetmagazin Falstaff organisiert. Ein Tipp der Redaktion: Bevor Sie abstimmen, sollten natürlich alle Schnitzel auch vorher auch verköstigt werden, man muss ja wissen, wo das beste goldbraun gebackene Schnitzel serviert wird.

Stimmt ab: Voting

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.