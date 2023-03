Zauberer Wolfgang Moser holte sich magische Tipps aus Ausland

Wolfgang Moser, der amtierende Vize-Weltmeister und mehrfache österreichische Staatsmeister der Magie, besuchte in den vergangenen Wochen Zauberertreffen in Deutschland und Spanien. Ziel war es, sich mit anderen Zauberern auszutauschen und Neues aus der Welt der Magie zu erlernen.

Erst vorige Woche kam Moser von einer Fachtagung aus Nürnberg zurück. 15 Profizauberer nahmen daran teil. Jeder Zauberer bereitete Vorträge vor und ließ seine neuen Ideen einfließen. „Bei der Fachtagung ging es um Kartentricks, die in der Zauberei den größten Bereich darstellen und womit sich die Zauberer am liebsten beschäftigen. Durch den Austausch können wir uns ständig weiterbilden“, erklärt Moser. Zuvor war der Magier, der Präsident des Magischen Cercle Wien (MCW) ist, drei Wochen lang in der Zauberhochburg Spanien unterwegs. Jeden Tag besuchte er einen Zaubererclub und hielt Seminare ab. „Jedes Land hat seine Eigenheiten und andere Präsentationstechniken. Davon kann man sich viel abschauen“, sagt er.

Obwohl bei den Treffen nicht so sehr die Zaubertricks, sondern eher die Präsentation und die Show im Vordergrund stehen, geht es auch darum, die Kollegen mit neuen Tricks zu verblüffen.

„Magischer Teekessel“ sorgt für Verblüffung

„Es passiert nur selten, dass ich nicht weiß, wie ein Trick funktioniert. Wenn es passiert, freue ich mich aber wie ein kleines Kind“, sagt Moser. Ein Trick, mit dem es ihm oft gelingt, andere Zauberer zu verblüffen, ist der von ihm selbst entwickelte „magische Teekessel“. Der Magier füllt dabei einen kleinen Teekessel mit Wasser und verwandelt den Inhalt in Wein, Bier, Cocktails oder Kaffee. „Für diesen Trick werde ich oft gebucht. Er stammt eigentlich aus einem alten Zauberbuch. In der Zauberei gibt es keine neuen Erfindungen mehr. Nur die Technik und die Präsentation werden modernisiert“, erklärt er. Wer sich selbst vom magischen Teekessel oder anderen Tricks verzaubern lassen will, dem sei das neue Programm „Miraculum“ zu empfehlen.

