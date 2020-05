Mehr Freizeit durch die Coronakrise? Nicht bei den Kajak- und Sportschießassen Simon und Timon Kretzl vom NFKC Ybbs und ÖKB Zelking.

„Wir spielen und trainieren“, fasst Timon die Freizeit zusammen. „Und am Vormittag haben wir Schule“, wirft Simon ein. Rund eineinhalb Stunden trainieren die beiden 13-Jährigen täglich – auch seit Beginn der Pandemie. Kajakfahren und Luftpistoleschießen halten sich dabei die Waage.

Vom Vormittag bis in den frühen Nachmittag hinein heißt es zuerst aber: Virtuell in die Schule gehen. Mit ihren Lehrern von der NMS Melk steht regelmäßiger Videounterricht am Programm. „Das funktioniert wirklich hervorragend – ein großes Lob an die Lehrer“, bedankt sich Vater Andy Kretzl.

Auf Bewerbe müssen die beiden Zwillinge allerdings noch warten: Sowohl beim Kajakfahren als auch beim Sportschießen sind alle Wettkämpfe zumindest bis Juli ausgesetzt.