"Wir sind Schnitzel" jubelt die Küchencrew im Ybbser Babenbergerhof. Beim Falstaff-Voting, welches Restaurant in Niederösterreich über das beste Wiener Schnitzel verfügt, setzte sich der Babenbergerhof mit knapp 20 Prozent vor dem Schützenwirt in Langau (15 Prozent) und dem St. Pöltner Restaurant Vinzenz Pauli (14 Prozent) durch. Für die Babenbergerhof-Chefin Karin Gruber-Rosenburger ist die Auszeichnung ein enormer Erfolg für das gesamte Team: "Das ist total fein und ein absoluter Wahnsinn für uns".

Damit noch mehr Gäste in den Genuss des "besten Schnitzels in Niederösterreich" kommen, plant Gruber-Rosenberger ein spezielles "Schnitzel-Fest". "Derzeit sind wir noch am überlegen, was wir genau machen werden. Die Auszeichnung kam ja ganz unerwartet", schmunzelt Gruber-Rosenberger.