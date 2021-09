Am Brigittenauer Sporn ging mit Paddlern aus Oberösterreich, Kärnten, Tirol, der Steiermark, Niederösterreich und Wien die Wiener Landesmeisterschaften in Slalom und Regatta über die Bühne. Mit drei Talenten war der NFKC Ybbs vertreten – und die Reise nach Wien sollte sich auszahlen.

Eric Blesberger, erst neun Jahre alt, trumpfte sowohl im Slalom als auch in der Regatta mit einem zweiten Platz auf. Das war aber nicht alles. „Aufgrund seiner Ergebnisse des laufenden Jahres gab es die Überraschung“, freute sich Trainer Paul Eplinger. Denn mit seinen Ergebnissen in St. Pölten, St. Ruprecht und Ybbs gewann Eric in Slalom und Regatta den Österreichischen Cup in der Kinderklasse bis zehn Jahre!

Erics älterer Bruder Ralph Blesberger wusste ebenfalls aufzuzeigen: Er holte sich in der Schülerklasse im Slalom wie in der Regatta den zweiten Platz.

Und auch in der Jugendklasse gab es für den NFKC Grund zu jubeln. Im Slalom musste Marcel Ofner noch mit dem undankbaren vierten Platz vorliebnehmen. „Auf der fünf Kilometer langen Regatta wuchs er aber über sich hinaus“, applaudierte Eplinger. Ofner gewann die Jugendklasse und holte damit seinen ersten Sieg.