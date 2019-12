Das Ybbser Schulzentrum mit IT-HTL, HAK und Handelsschule platzt, auch dank seiner individuellen Lernformen, aus allen Nähten.

„Der Andrang ist extrem, daher sind wir auch bei vielen Klassen mittlerweile bei der Schülerhöchstzahl angelangt“, berichtet Direktor Rainer Graf. Er betont, dass momentan Studenten der TU Wien mögliche Varianten zur Vergrößerung der Schule ausarbeiten. „Im Jänner werden die diversen Modelle präsentiert. Das wird als Diskussionsgrundlage dienen“, informiert der Direktor. Diskutiert wird indes in der Stadtpolitik schon.

Auf der Prioritätenliste der Gemeinde steht die Sanierung des Schulzentrums hinter dem Hochwasserschutzbau in Sarling, der bereits abgeschlossen ist, den Gemeiner-Gründen und der Stadthallen-Sanierung auf dem vierten Platz.

SP-Stadtchef Alois Schroll erklärt, dass die Stadtgemeinde im Schulentwicklungsplan 2029 des Bildungsministeriums sei. Das Projekt werde zu 50 Prozent vom Bund gefördert. „In der Bildungsdirektion des Landes bemühen wir uns zudem, weitere 30 Prozent Förderung zu erhalten“, betont Schroll. Anhand der Prioritätenliste will Schroll das Projekt im Jahr 2022/23 umsetzen: „Da läuft eine Leasingrate für den Umbau des Schulzentrums aus. Dieses freie Geld investieren wir dann gleich weiter.“

Für die ÖVP und Stadtrat Ewald Becksteiner ist es bei der Platzsituation der Schule aber bereits „fünf nach zwölf“. „Die Situation ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Wir stehen auch mit anderen Schulen im Mitbewerb. Leider ist das Projekt ins Hintertreffen geraten“, ärgert sich Becksteiner. Aussagen von Schroll, dass es vonseiten des Landes noch keine Zusagen zur Finanzierung gebe, will Becksteiner nicht gelten lassen: „Ich habe bereits mehrfach das Gespräch mit dem Land gesucht. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat uns ihre Unterstützung signalisiert.“

Die ÖVP will aber auch, dass über einen Neubau auf einer neuen Fläche nachgedacht wird. So seien weder die Anzahl der Klassenräume noch die Freiräume rund um die Schule adäquat. „Es ist unbedingt auch die Variante eines Neubaus in die Projektentwicklung einzubeziehen“, betont Becksteiner, der mit dem Land weiterhin intensive Gespräche führen wird.

Als möglichen Standort für einen Neubau kann sich Becksteiner die Sportflächen beim Freizeitzentrum vorstellen. Diese werden derzeit von den Schulen für den Sport genutzt. „Es gibt dort andere Möglichkeiten. So könnte etwa der Trainingsplatz des ASK als Fläche für den Schulsport dienen“, meint Becksteiner.

Schwierig findet eine derartige Umsetzung allerdings ASK-Obmann Christian Eplinger: „Ein Trainingsplatz für alle unsere Mannschaften, die Polizeischüler und die Schule ist aus Terminsicht und im Hinblick auf die Platzpflege schwierig.“ Aktuell komme man mit den beiden vorhandenen Trainingsplätzen aus. Möglich wäre zwar auch ein Ausweichen auf den Platz des FC Sarling, allerdings erklärt Eplinger: „Wenn die Gemeinde dort ein Sportzentrum will, muss sie es sagen und Geld in die Hand nehmen. Man kann nicht den FC Sarling belasten.“

Angesprochen auf mögliche Kosten von rund 30 Millionen Euro, die derzeit in der Stadt für einen Schulumbau herumschwirren, widerspricht Becksteiner: „Ein Experte hat uns für eine Fläche von 7.000m rund 18 Millionen Euro vorausgesagt. Vorstellbar ist etwa eine Campuslösung.“ Kritik setzt es auch an Stadtchef Schroll: „Es wäre sinnvoll, unsere Ideen aufzunehmen. Wir planen derzeit ein Haus mit zwei Kinderzimmern, obwohl wir wissen, dass das dritte Kind im Anmarsch ist.“

Von einer „verlogenen Politik“ der Ybbser Volkspartei spricht indes Schroll. So sei es die ÖVP gewesen, die ihm einen Misstrauensantrag umgehängt und ihm als alleinigen Verantwortlichen die Schuld an der finanziellen Situation der Stadt gegeben habe. „Sie wissen ganz genau, dass sich die Stadt einen Neubau nicht leisten kann. Wenn er so gute Kontakte hat, soll sich Becksteiner darum kümmern, die Millionen dafür aufzutreiben“, zürnt Schroll.

In der Zwischenzeit erreichte den SP-Stadtchef auch ein Brief vom Land NÖ zur Thematik. Im Schreiben wird dezidiert auch die Prüfung eines Neubaus erwähnt. Marion Gabler-Söllner betont, dass die Kosten für das Vorhaben sehr umfangreich seien: „Als möglicher Fördergeber wollen wir bei so hohen Kosten wissen, was ein etwaiger Neubau kosten würde. Die Frage ist, was wirtschaftlich mehr Sinn macht und welche Variante nachhaltiger ist.“