Ärger über Schmutz

Bereits 2020 wurde Anrainer-Kritik aus der Ybbser Au Siedlung laut. Der Grund: Rußpartikel und Feinstaub, auch gesundheitlich habe sich die Verschmutzung bemerkbar gemacht. Die Anrainer klagten über Hals- und Kopfschmerzen. Die Ursache für die Verschmutzung lag damals in einem Defekt im Biomasse-Heizwerk. Daraufhin wurde dort eine neue E-Filteranlage installiert.

„Es geht uns nicht um Geld oder eine Entschädigung, sondern darum, das wir schon einmal aufgrund des Schmutzes gesundheitlich Probleme hatten. Wir wollen diesen Schmutz nicht einatmen“

Zwei Jahre später wenden sich nun abermals Anrainer an die NÖN-Redaktion: Ende Juni sowie Anfang Juli sei es wieder zu sichtbarer Verschmutzungen an Gartenmöbeln oder etwa Autos gekommen. „Es geht uns nicht um Geld oder eine Entschädigung, sondern darum, das wir schon einmal aufgrund des Schmutzes gesundheitlich Probleme hatten. Wir wollen diesen Schmutz nicht einatmen“, betont ein Ybbser, der bereits über zehn Jahre in der Ausiedlung wohnt. Die beiden Vorfälle wurden daraufhin auch der Bezirkshauptmannschaft Melk gemeldet.

Seitens der RZ-Pellets GmbH verweist Franz Pichler auf NÖN-Anfrage, dass aufgrund der Anzeige an der BH Melk umgehend die Mängel behoben wurden. Konkret: Eine Verstopfung an einer aufgebogenen Abdeckung vom Hobelspänesilo zum Förderband wurde wieder abgedichtet, eine Klappe einer Filteranlage am Sägespänesilo geschlossen. „Derzeit werden bei den Firmen Stora Enso, HKW-Ybbs GmbH und RZ-Pellets GmbH Service- bzw. Revisionsarbeiten durchgeführt, die auch dazu dienen, solche Mängel frühzeitig zu entdecken“, erläutert Pichler – der zudem auch betont, dass die Firmen „stets sehr bemüht“ seien, die Anlagen regelmäßig zu warten und „Probleme so schnell wie möglich zu beheben.“

„Aktuell sind der Behörde keine Belastungen bekannt“

Auch seitens Stora Enso bestätigt eine Sprecherin, umgehend nach der Anrainer-Beschwerde aktiv geworden zu sein. „Wir wurden Ende Juni über die Luftverschmutzung informiert. Als Schadensursache konnte hier ein defektes Ventil eruiert werden. Daraufhin haben wir sofort reagiert und weitere Maßnahmen, etwa zur Früherkennung, eingeleitet.“ Man bedauere den Vorfall sehr, möchte aber auch nochmals darauf hinweisen, das dies nicht mit dem Vorfall vor zwei Jahren in Verbindung zu bringen ist.

Nachgefragt bei der Bezirkshauptmannschaft erläutert Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner, dass die Behörde mit den Vorfällen befasst wurde. „Die betroffenen Firmen haben die notwendigen Sanierungsmaßnahmen unmittelbar nach Kenntnis der Schadensursache gesetzt. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wurde im Jahr 2020 von einem Amtssachverständigen positiv beurteilt. Eine derartige Beurteilung ist auch beim aktuellen bereits behobenen Gebrechen beabsichtigt. Aktuell sind der Behörde keine Belastungen bekannt.“

