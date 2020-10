NÖN: Frau Gruber, Sie leben seit fünf Jahren in Ohio. Wann waren Sie denn das letzte Mal in Ihrer Heimatstadt Ybbs?

Petra Gruber: Das war zu Weihnachten 2019. Ursprünglich hatte ich geplant, im Mai nach Österreich zu fliegen, da wurden aber coronabedingt die Flüge gecancelt. Ich hoffe, im November fliegen zu können.

Knapp sieben Millionen Infizierte und 200.000 Todesfälle in den Vereinigten Staaten: In österreichischen Medien ist nicht von einer Krise, sondern von einer Coronakatastrophe die Rede. Wie erleben Sie die Situation?

Eine generelle Aussage kann ich hier nicht treffen, dafür gibt es zu viele regionale Unterschiede zwischen den Bundesstaaten. In Ohio hatten wir keinen Lockdown im herkömmlichen Sinne, die Geschäfte hatten etwa zum Teil offen. Da ich in einem Haus mit Garten wohne, war die Situation für mich nicht so schlimm. Freunde von mir, die in New York leben, haben da anderes berichtet: Sie waren in ihren Wohnungen regelrecht eingesperrt.

Welche Maßnahmen gelten aktuell in Ohio?

Wir haben derzeit Maskenpflicht, Schulen und Universitäten sind mit Einschränkungen geöffnet. Hier in Ohio wurde dank einer guten Direktorin des Health Departments schneller und rigider gegen Corona vorgegangen. In der Bevölkerung gibt es aber viele, die das Virus nicht als echte Gefahr wahrnehmen. Die Situation ist hier völlig anders als in Österreich. Es wird wenig getestet, man kann sich nicht freiwillig testen lassen. Es gibt auch kein zentrales Contact-Tracing. Die Daten, die in den Medien kommunziert werden, sind fragwürdig. Man hat die Situation hier offenbar nicht im Griff.

Anfang November steht die Präsidentschaftswahl an. Corona dominiert auch den Wahlkampf.

Ja, aber ich habe den Eindruck, dass ein Großteil der Bevölkerung die Situation der derzeitigen Administration nicht anlastet.

Sie sind Professorin an der Universität von Akron. Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert?

Zwischenzeitlich war unser Labor geschlossen und praktische Projektarbeit nicht möglich. Mittlerweile können wir wieder vor Ort im Labor – unter Einhaltung diverser Schutzmaßnahmen – arbeiten. Der Großteil der Arbeit findet aber immer noch vom Homeoffice aus statt.