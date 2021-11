Joesi Prokopetz: „Nie über Geld gesprochen“

NÖN: Nach dem Bürgermeisterwechsel von Alois Schroll zu Ulrike Schachner soll es ein Gespräch über die künftige Zusammenarbeit bei der Ybbsiade gegeben haben. Dabei hat man Ihnen mitgeteilt, dass alles weiterhin bleiben soll, wie es ist – stimmt das?

Joesi Prokopetz: Das Gespräch hat es mit meiner Agentur gegeben. Mit mir hat niemand persönlich gesprochen, ich habe aber so halb damit gerechnet, dass alles bleibt. Aufgrund der aktuellen Seuchensituation war aber vieles unklar. Mir wurde aber weder zu- noch abgesagt.

Das Ende ihrer Intendanz wurde Ende Oktober bekannt gegeben. Ihnen soll aber bereits Mitte September mitgeteilt worden sein, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Hat man Ihnen die Gründe genannt?

Zu mir hat man dies nie gesagt. Ich habe das Gespräch zwar nicht gesucht, bin aber davon ausgegangen, dass sich die Gemeinde mir gegenüber äußert. Es hat ein Gespräch mit meiner Agentur, ohne meine Anwesenheit, gegeben.

Nach sechs Jahren Partnerschaft: Hat Ihnen die Stadtchefin das Ende Ihrer Intendanz persönlich verkündet?

Nein, mir hat es meine Agentur mitgeteilt. Ich bin danach zwar nicht in Ohnmacht gefallen, hätte aber schon gerne weitergemacht. Wenn es aber nicht geht, dann geht es eben nicht. Eines möchte ich aber schon sagen, falls der Eindruck entstanden ist, ich habe überhöhte Forderungen gestellt. Es wurde mit mir nie über Geld gesprochen. Ich hätte ja gar nichts fordern können, wenn niemand mit mir spricht. Aber wenn kein Geld da ist, dann ist eben kein Geld da.

Ist es für Sie enttäuschend, dass es nach der erfolgreichen Zusammenarbeit nicht einmal ein persönliches Gespräch gab?

Das ist eine Etikettenfrage, und um Etikette schere ich mir nichts. Natürlich hätte es sich gehört, dass sie angerufen hätte. Ich wurde mehr oder weniger amikal und herzlich verabschiedet.

Hat es jemals ein persönliches Gespräch mit der Bürgermeisterin über ihre Intendanz gegeben?

Die Bürgermeisterin hat mit mir nie über meine Intendanz gesprochen. Für mich ist es kein großes Oje, dass ich nicht mehr Intendant bin und es geht auch ohne mich weiter. Ich habe aber gerne mein Gesicht und meinen Namen vermietet. Das Intendantenhonorar war zudem nicht so üppig, dass es für mich existenzbedrohend wäre.

Mitte November wird das neue Programm für die Ybbsiade vorgestellt. Hat man Sie in die Vorbereitungen eingebunden? Ein derartiges Programm entsteht ja nicht in wenigen Wochen, sondern Monaten.

Ich weiß nicht, wie es entstanden ist, mit mir hat man darüber nicht gesprochen oder meine Expertise verlangt. Ich werde es auch nicht präsentieren. Das kommende Jahr wurde bereits ohne mich geplant, ich werde aber als Künstler auftreten.

Sie waren seit 2015 Ybbsiade-Intendant. Wie sieht ihre persönliche Bilanz aus?

Die Ybbsiade ist das größte Kabarettfestival in Österreich. Für mich war das befriedigendste, dass ich, bis zum 30. Jubiläum 2018, den Kartenverkauf verdoppeln konnte. Damals war auch Bürgermeister Alois Schroll sehr engagiert und hat sich bei der Vermarktung und beim Kartenverkauf stark eingesetzt.

Was soll von Ihnen bei der Ybbsiade in Erinnerung bleiben?

Vielleicht bleibt ein bisserl was übrig. Ich habe versucht, das Festival urbaner zu machen. Das bleibt, hoffe ich, für die Ybbsiade. Dem Publikum wird es egal sein, wer der Intendant ist. Hauptsache ist, dass das Programm stimmt.

Sie werden im März 70. Welche Pläne gibt es noch?

Es geht um ein kontrolliertes Auslaufen. Mein neues Programm „Vienna waits for you“ liegt seit zwei Jahren im Talon und feiert Mitte März Premiere. Dabei geht es um eine kritische, satirische Sicht auf die Wiener fernab von der Walzerseligkeit.