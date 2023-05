Ein seltsames Paar begeistert

Mit dem Stück des amerikanischen Komödienautors Neil Simon - Ein seltsames Paar - begeisterten David Czifer und Max Mayerhofer mit ihrem Lastkrafttheater vergangene Woche das Publikum in Ybbs. Die beiden Protagonisten boten eine unterhaltsame, rasante und musikalisch untermalte Komödie, in der eine anfangs harmonische Männer-WG rasch zum Desaster mutiert. Czifer und Mayerhofer zeigten nicht nur eine schauspielerisch erstklassige Leistung, sondern ließen auch den Spaß an ihrer Arbeit erkennen. Das zahlreich erschienene Publikum honorierte das auch durch begeisterten Applaus.

Die Premiere des neuen Stücks in Ybbs ist mehr als gelungen und auf jeden Fall einen Besuch wert.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.