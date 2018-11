Mit der Ybbsiade 2019 läuft auch der Vertrag des Intendanten Joesi Prokopetz aus. Gespräche über eine mögliche Verlängerung sollen noch vor der Programmpräsentation Mitte November stattfinden. Die Letztentscheidung über eine Verlängerung liegt beim Gemeinderat. „Es gibt von ihm ein klares Statement, dass er weitermachen will. Wir müssen aber auch darüber reden, was seine Vorstellungen für die Zukunft sind. Es ist bisher eine sehr erfolgreiche Intendanz“, erzählt Schroll.

Das Interesse an der Ybbsiade-Intendanz dürfte durch die Erfolge in den letzten Jahren auch in der heimischen Künstlerszene stark gestiegen sein. Wie die NÖN erfuhr, gibt es mehrere Kapazunder aus der österreichischen Kabarettszene, die ihr Interesse bekundet haben. „Das stimmt“, bestätigt auch Schroll, „einige wissen, dass der Vertrag endet, und haben daher den Kontakt zu uns gesucht. Der erste Ansprechpartner bleibt aber Joesi.“