Ein historisches Ergebnis erreichte die Feuerwehr Bischofstetten bei den 49. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerben in Altenmarkt (Gemeinde Yspertal): Die Gruppe Bischofstetten 2 erzielte mit 29,13 Sekunden für den Löschangriff die bisher beste dagewesene Zeit im Bezirk. Generell war der Jubel bei den Bischof-stettnern groß, landeten sie doch gleich in fünf Kategorien unter den ersten drei.

Insgesamt nahmen 76 Gruppen aus dem gesamten Bezirk Melk teil – die Ergebnisse können sich sehen lassen: Drei Mal nahm die Bewerbsgruppe Kirnberg III einen Pokal mit nach Hause, ebenfalls drei Mal erzielte die Gruppe Brunnwiesen 2 Top-Platzierungen. Parallel zu den Bezirksleistungsbewerben fanden die Feuerwehrjugend-Leistungsbewerbe statt.

FF-Jugend besteht aus „jungen Helden“

„Es ist besonders schön, dass so viele junge Feuerwehrmitglieder dabei sind“, freut sich der Melker Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner, der auch hinzufügt: „Es wird immer so viel geredet, dass die Jugend so schwer zu motivieren ist. Wenn ich so viele Jungflorianis hier stehen sehe, denke ich, dass ihr Vorbilder seid, ja sogar junge Helden.“

Vor den Bewerben ging der Bezirksfeuerwehrtag – ebenfalls in Altenmarkt – über die Bühne. VP-Bürgermeisterin Veronika Schroll und Ortskommandant Walter Winkler (FF Ysper) wiesen auf das Jubiläum „130 Jahre Feuerwehr Altenmarkt“ hin.

Bezirksfeuerwehrkommandant Roman Thennemayer und sein Stellvertreter Anton Jaunecker beleuchteten das vergangene Jahr. So leisteten die Feuerwehren des Bezirkes Melk insgesamt rund 2.500 Einsätze, ein Minus gegenüber dem Jahr 2017 von 278.

Wichtige Bewerbs-Termine für 2019 stehen auch schon fest: Der Bezirksfeuerwehrtag mit den Leistungsbewerben für die Jugend und die Aktiven wird in Kirnberg abgehalten, der Wasserbewerb auf der Erlauf in Golling.