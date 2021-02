„Wir kommen ins Fernsehen!“, freuen sich David und Karl Moser. Die Familie Moser betreibt bereits seit Generationen einen landwirtschaftlichen Betrieb in Yspertal, seit 2019 werden neben Milchvieh und Rinder auch Bergwelse gezüchtet.

Moderatorin und Dancing Star Silvia Schneider stattete dem Unternehmen am Fuße des Ostrongs für Dreharbeiten einen Besuch ab: Gemeinsam mit Schneider zauberten die Mosers Wels-Gerichte auf den Tisch.

„Danke an das tolle Team von ‚Silvia kocht‘. In der Sendung werden neben unserem auch weitere Betriebe aus der Region vorgestellt, wie das Waldviertel2Go und der Gasthof Peilsteinblick“, erläutert Moser. Zu sehen gibt’s den Beitrag am 16. April, 14 Uhr, auf ORF2.