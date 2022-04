Neustart im Forellenhof

Werbung

28 Jahre lang wurde der Forellenhof in Yspertal von der Familie Hasreiter geführt. Da sich familienintern keine Nachfolger fanden, entschloss man sich 2020 zum Verkauf. Nun, rechtzeitig zum Start der Wandersaison, gibt es gute Nachrichten. Der „Forellenhof“ mit den neuen Betreibern Yana und Thomas Heindl ist bereit für den Neustart.

Das Paar aus Großgöttfritz (Bezirk Zwettl) ist Quereinsteiger in der Gastrobranche und hat sich in den vergangenen Monaten auf ihre erste Saison im Gasthaus direkt am Fuße des Naturdenkmals vorbereitet.

Erst Ende September hat Gastgeberin Yana Heindl die Barista-Ausbildung abgeschlossen. Neben hochwertigem Kaffeegenuss legt sie auch besonderen Wert auf regionale Küche. Die Produkte kommen, bis auf wenige Ausnahmen, direkt aus der Region. „Wir servieren klassische, regionale Küche mit modernen Einflüssen und wollen auch viele vegetarische und vegane Gerichte anbieten“, betont Heindl. Nun wird nur noch auf Frühlingswetter gewartet, Anfang Mai sollen sich die Türen im „Forellenhof“ erstmals unter neuer Führung öffnen.

100. Partnerbetrieb für den Lebensweg

Zusätzlich ist der „Forellenhof“ der 100. Lebenswegpartnerbetrieb. Vertreter des Lebenswegvereins vergaben die Lebensweg-Plakette zuletzt an die neuen Betreiber. Dadurch wissen die Forellenhof-Gäste, dass der jeweilige Betrieb Fragen zum 260 Kilometer langen Weitwanderweg beantworten kann und auch über spezielle Angebote für Lebensweg-Wanderer verfügt.

