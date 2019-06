NÖN: Sie sind seit einem Jahr Bürgermeisterin, folgten dem Ortskaiser Karl Moser ins Amt. Waren die Fußstapfen Mosers eine Herausforderung für Sie – oder gar eine Bürde?

Veronika Schroll: Natürlich bringt diese Aufgabe gewisse Anforderungen mit sich. Ich habe die Entscheidung aber nie bereut. Das Echo der Yspertaler ist auch durchwegs positiv.

War es also auch nie Thema, dass jetzt eine Frau an der Gemeinde-Spitze steht? Immerhin sind Sie die Erste in Yspertal.

Schroll: Ich finde, dass man das gar nicht betonen muss. Wir haben erst dann gewonnen, wenn man die Geschlechterrolle nicht mehr hervorhebt, weil es egal ist, ob Mann oder Frau – Hauptsache, es wird für die Gemeinde gearbeitet. Den einen oder anderen Spruch hört man zwar schon, aber das steckt man weg.

Sie starteten im Vorjahr mit einer langen To-do-Liste ins Amt. Konnten Sie viel abhaken?

Schroll: Ja, es wurde viel umgesetzt. Besonders freue ich mich, dass der Baustart der Tagesbetreuung jetzt auch über die Bühne geht. Ein Projekt, das jungen Familien zugutekommt und gegen die Landflucht wirkt.

Böse Zungen behaupten, im Waldviertel gäbe es sowieso nur ein Problem: die Rückkehr des Wolfes. Sie sagten in einem NÖN-Interview, dass Sie Ihre Weidewirtschaft aufgeben, sobald ein Wolf eines von Ihren Rindern reißt. Im 13 Kilometer entfernten Dorfstetten sind es schon über zehn nachgewiesene Wolfsrisse – Ihren Betrieb gibt es noch?

Schroll: Den gibt es noch, ja, aber dieses Thema bereitet mir große Sorgen. Der Wolf hat bei uns keinen Feind und laut Fachleuten verdoppelt sich die Population in drei Jahren. Ein Zaun hält ihn nicht auf, für einen hundertprozentigen Schutz bräuchte es eine Mauer. Von uns Landwirten erwartet man artgerechte Haltung auf der grünen Wiese – was es aber heißt, wenn ein Wolf ein Rind reißt, wollen viele Befürworter nicht wissen.