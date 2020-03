Nach dem ersten Covid-19-Fall in der Bezirkshauptstadt hat sich auch im gesamten Bezirk die Zahl der Ansteckungen erhöht. Laut Bezirkshauptmannschaft sind derzeit fünf Personen mit dem Coronavirus infiziert. Nicht mit eingerechnet sind dabei die beiden Fälle zweier Volksschulkinder in Blindenmarkt, die beide nicht im Bezirk Melk wohnhaft sind. Sämtliche infizierten Personen haben sich laut Bezirkshauptmannschaft Melk außerhalb des Bezirks angesteckt. Einige Opfer haben den Virus aus dem Urlaub, andere kamen berufsbedingt mit dem Virus in Kontakt.

Indes ist auch die Zahl der Personen unter Quarantäne seit gestern stark gestiegen. Waren es am Montag noch knapp 70 Personen, befinden sich aktuell knapp 90 Menschen im Bezirk unter Quarantäne, einige Testergebnisse sind ebenso noch ausständig.

Gestiegen ist auch die Zahl der Personen die eine „Verkehrsbeschränkung“ haben. Aktuell sind dies 30 Personen (Montag: 21 Fälle).