Unwetter am Feiertag: Überflutungen und Murenabgänge in Raxendorf

Am Fronleichnamstag zog in den Nachmittagsstunden ein Gewitter mit Starkregen im Gemeindegebiet auf. Innerhalb kurzer Zeit gab es Überflutungen und Murenabgänge, so u. a. in Mannersdorf, Heiligenblut, Zehentegg, auf der L 81 und in anderen Bereichen der Gemeinde (Raxendorf und Braunegg). Die drei Feuerwehren (Braunegg, Heiligenblut und Raxendorf) hatten alle Hände voll zu tun, um die Schäden soweit gering wie möglich zu halten bzw. diese zu beseitigen.

Die Einsätze dauerten teilweise bis in die späte Nacht, Bagger wurden eingesetzt, um die Straßen und Wege freizubekommen. Von der FF Heiligenblut waren 13 Mitglieder mit drei Fahrzeugen eingesetzt.