Gemeinde Bergland soll Urheberrecht verletzt haben

Am Gemeindeamt von Bergland war man Ende Mai einigermaßen erstaunt, als ein deutscher Rechtsanwalt der Gemeinde in einem Brief Urheberrechtsverletzung vorwarf. Konkret geht es um das Gedicht „Ich wünsche mir“ von Jutta Gornik, das in einer Gemeindezeitung im Jahr 2007 veröffentlicht wurde. Irgendwie tauchte diese Gemeindezeitung nun in digitaler Form im Internet auf.

Dies rief den deutschen Rechtsanwalt auf den Plan, der nunmehr die Gemeinde Bergland zu einer Zahlung von 600 Euro verpflichten möchte. ÖVP-Bürgermeister Walter Wieseneder denkt nicht daran zu zahlen: „Wir sind uns keiner Schuld bewusst, da wir diese Gemeindezeitung nicht digital veröffentlicht haben“ ist der Ortschef erbost.

Vielmehr sieht Wieseneder das Urheberrecht der Gemeinde verletzt. Aus diesem Grund beschloss der Gemeinderat in der vergangenen Gemeinderatssitzung eine Unterlassungserklärung. Diese betrifft die Internetseite „yumpu“ und verlangt von deren Betreiber die vollständige Löschung der Gemeindezeitung. Das Problem auf dieser Seite ist, dass man mit nur einmaliger Registrierung sodann wahllos E-Paper hochladen kann. Gemeinde weist Vorwürfe vehement zurück.

Die Gemeindeverantwortlichen holten rechtlichen Rat ein und sind sicher, dass sie keine Verantwortung trifft. In einem Schreiben an den Rechtsanwalt bekräftigt die Gemeinde, dass die besagte Zeitschrift nicht online gestellt wurde.

Tatsächlich sind auf „yumpu“ zahlreiche Gemeindezeitungen online verfügbar. Die Betreiber der Seite rühmen sich, dass „die größte Sammlung an ePaper“ dort online verfügbar sei. Allerdings wird in den AGB mehrmals auf das Urheberrecht hingewiesen. Wer allerdings die Publikationen online stellte, ist derzeit noch nicht geklärt.

Der Ortschef sieht dem Disput mit dem Juristen jedenfalls mit Gelassenheit entgegen: „Das sind Rechtsanwälte, die sich auf solche Fälle spezialisiert haben. Wir haben jedoch nicht vor klein beizugeben“, erklärt Wieseneder.