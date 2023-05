Löwenpark-Jubiläum:Aus Abneigung wurde Liebe

MELK Ende April 2013 eröffnete der Melker Löwenpark erstmals seine Geschäfte. Die Baukosten betrugen damals 20 Millionen Euro, insgesamt entstanden 130 Arbeitsplätze am Areal des alten Sportplatzes in der Abt Karl- Straße.

Der damalige Bau des Einkaufszentrums wurde im Vorfeld aber heftig diskutiert. So sammelten etwa im Jahr 2010 die Oppositionsparteien SPÖ, Grüne, FPÖ und Forum Melk rund 570 Unterschriften für eine Volksbefragung zum Projekt, die Hürde von zehn Prozent wurde damit klar übersprungen. Bei der Befragung, die parallel zur Gemeinderatswahl abgehalten wurde, entschieden sich dann knapp 60 Prozent der Wahlberechtigten für das Vorhaben. Die ersten Proteste gegen das Projekt liegen überhaupt bereits bis zum Jahr 2008 zurück.

Beim Bau selbst sorgten dann schlechte Bodenbeschaffenheiten sowie Bodenverunreinigungen für Schlagzeilen. Die Stadt musste Entsorgungskosten für das kontaminierte Bodenmaterial bezahlen. Am Eröffnungswochenende stürmten dann 24.000 Besucherinnen und Besucher das rund 11.000 Quadratmeter große Areal und seine damals 15 Shops.

Innenstadt „fremdelt“noch mit Löwenpark

Zehn Jahre später ist die Abneigung der Melker gewichen, vielerorts ist man froh, dass das Einkaufszentrum das Angebot in der Stadt bereichert. Einzig die Innenstadt-Betreiber sind nach wie vor nicht gänzlich glücklich mit dem Bau. Zuletzt sorgte etwa der neue Apotheken-Standort im Löwenpark, der als direkte Konkurrenz zur Innenstadt-Apotheke gesehen wird, für Kritik.

„Bitte warten“ heißt es indes immer noch bei der geplanten Verbindung zwischen Innenstadt und Löwenpark. Der Boulevard wird zwar seit 2016 diskutiert, eine Entscheidung ist bis heute nicht gefallen. Ebenso offen ist die geplante Nutzung des sogenannten „Schnabl-Ecks“. Eigentlich sollte dort bereits 2020 gebaut werden, ein Jahr später ließ Löwenpark-Betreiber Reinhold Frasl gegenüber der NÖN aufhorchen, indem er am Standort ein Hotel samt Geschäftsflächen ankündigte. Aktuell dürfte das Projekt aber nicht mehr forciert werden, aus dem Umfeld von Frasl heißt es, dass das Grundstück zwischenzeitlich als Parkfläche genutzt werden soll.

Andernorts verzeichnet der Löwenpark aber gehörig Konstanz. Von den damaligen Geschäftsbetreibern sind es - außer den Modegeschäften Coloseum und Bonita - noch allesamt die gleichen. Neu hinzugekommen sind NKD, die Apotheke, ein Friseurgeschäft sowie die Volksbank. Seit Februar firmiert s.Oliver als Tom Tailor. „Mit unseren Shopbetreibern haben wir großes Glück. Wir haben aktuell auch keine Leerstände“, erklärt Centermanagerin Klaudia Übleis

Ein Jubiläumsfest zum ersten Runden ist auch geplant – allerdings erst Mitte Juni. Das geplante Programm ist laut Übleis beinahe fertig. Fix sind derzeit der Streetfood Market Austria, ein großes Kinderprogramm, Live-Musik sowie ein DJ und Gewinnspiele. Eine Geburtstagstorte dürfe dabei natürlich auch nicht fehlen, wie Übleis erzählt.

