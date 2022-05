Saisonstart in Freibädern im Bezirk Melk

Werbung

Wer an warmen Sommertagen ins kühle Nass springen möchte, hat im Bezirk Melk viele Möglichkeiten.

Das Freizeitzentrum Neumarkt lockt alljährlich allerhand Badebegeisterte an. Auch im Sommer 2022 sind Badegäste wieder willkommen, erzählt ÖVP-Bürgermeister Otto Jäger. Die Anlage könne man bereits betreten, das genaue Datum für die Eröffnung des Bades ist aber wetterabhängig: „Wenn das Wetter passt, werden wir am 21. Mai aufsperren“, freut sich der Bürgermeister. Große Veränderungen gab es nicht, die Tagespreise wurden aber gesenkt: „Wir sind günstiger geworden, Erwachsene zahlen zum Beispiel nur mehr 5 Euro“, sagt er. Auch das Badrestaurant mit Bad-Buffet, samt neuen Pächter, hat wieder geöffnet.

Der Badeteich in Gottsdorf empfängt ab sofort wieder Badegäste. Das Buffet am Badeteich ist bei Schönwetter ebenso geöffnet. In der letzten Saison verzeichnete die Gemeinde einen Rückgang der Badegäste, dieses Jahr „hoffen wir, dass das Wetter mitspielt und sich die Besucherzahlen wieder erholen“, erzählt SPÖ-Bürgermeister Gerhard Leeb. Dafür soll auch die neue Flutlichtanlage am Beachvolleyballplatz sorgen.

Das Wachaubad Melk bietet seit Mai ebenfalls wieder die Möglichkeit zum Baden – und dies ganz ohne Covid-19-Auflagen. Grobe Veränderungen habe es nicht gegeben, die Eintrittspreise wurden aber angehoben.

Ungewisse Zukunft um manche Freibäder

Ob das Freibad Mandlgupf in Pöggstall wieder Badegäste willkommen heißen kann, war bis zuletzt unklar. Seit 2020 herrscht Leere im Bad, Grund sind die hohen Investitionskosten, die für die Sanierung benötigt werden. Seither steht die Frage nach der Finanzierung der Kosten im Raum. Laut ÖVP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer ist eine Öffnung in naher Zukunft ausgeschlossen: „Das Bad ist sicher noch die nächsten zwei Jahre zugesperrt.“ Derzeit befinde sich die Gemeinde noch im Prozess der Machbarkeitsstudie. Erfreuliche Töne hört man indes rund um das Nibelungenbad Marbach, dessen Zukunft bislang ebenso ungewiss war. Nach einer Gebarenseinschau des Landes Niederösterreich stand dem Bad eine mögliche Schließung bevor. Laut ÖVP-Bürgermeister Peter Grafeneder stellte sich die Frage, ob sich die Gemeinde eine Sanierung leisten will. Solange der Leasingvertrag mit dem Bad aber noch läuft, stehe diese Frage nicht zur Debatte und das auch, wenn der Betrieb der Anlage Kosten verursacht. „Ein Freibad wird immer Luxus sein“, weiß er. Das Nibelungenbad soll spätestens zu Maria Himmelfahrt geöffnet werden.

