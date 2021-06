Anton Kremser erblickte am 25. März 1920 das Licht der Welt. Nach der Pflichtschule erlernte der heute 101-Jährige den Beruf eines Fassbinders – 1940 begann für ihn der Krieg. Zwar noch beim Arbeitsdienst, aber die Vorbereitungen für den Kriegsdienst liefen voll an. Und zwar für das „Unternehmen Barbarossa“: Dies war der Deckname des nationalsozialistischen Regimes für den Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 im Zweiten Weltkrieg. „Barbarossa“ eröffnete den Deutsch-Sowjetischen Krieg.

In der Kriegsvorbereitung blieb Kremser vor allem Mistelbach – und der Eindruck seiner Kameraden vor Ort – in Erinnerung: „Sie waren der Meinung, dass es an der Front nicht schlechter sein könne als hier.“ Ein Scherz, ein lapidarer Witz – es sollte aber nicht lange dauern, bis Kremser und seine Kumpanen den Krieg mit all seinen grauenhaften Facetten kennenlernten. Von Juni 1941 bis Dezember 1943 ging es für den Weitener und seinen Trupp ab nach Russland.

Kremser wurde der Stabskompanie im 3. Panzerregiment (gehörte zur 2. Wiener Panzerdivision) zugewiesen und großteils als Melder beim Regimentsstab eingesetzt. In Russland bekam er die hässliche Fratze des Krieges zu sehen: „Als wir die ersten Gefallenen sahen, war für uns klar: Wir befinden uns mitten im Krieg.“ Der 101-Jährige schilderte die Lage im „Kessel von Wjasma“ so: „Wir trafen auf russische Einheiten und trotz eigener Ausfälle gewannen wir an Terrain und sahen am Horizont mit unseren Feldstechern bereits Moskau vor uns.“

Aber das Blatt wendete sich bald, und immer mehr wurde der Vormarsch gestoppt. Einerseits waren es die erstarkten Truppen der Roten Armee, vor allem aber die Witterung, die zur schwersten Niederlage der Deutschen Wehrmacht seit 1939 führte. Damit war der Mythos der Unbesiegbarkeit vollendete Tatsache. Die geschlagenen Truppen setzten sich am 27. Dezember 1943 ins Hinterland ab und wurden dann am 1. Jänner 1944 von Hamburg nach Frankreich gebracht. So auch Kremser.

Auf eigene Faust den Rückzug angetreten

Für den Weitener gab es in dieser Zeit zweimal Heimaturlaub: zur Vermählung mit Gattin Friederike und der Geburt des Sohnes Karl im November 1944. Von da an verzeichnete die Truppe fast keine Erfolge mehr und befand sich dauernd auf Rückzug:. „Die Offiziere hatten sich so leise und still verabschiedet, übrig blieben nur mehr kleinere Grüppchen. Niemand konnte, durfte oder wollte sagen, wie es um den Krieg stand.“ Auf eigene Faust versuchten die Soldaten schließlich, wieder zurück in die Heimat zu kommen.

So ging es für Kremser von Frankreich und Tschechien über den Bayerischen Wald zurück nach Oberösterreich. Von dort schaffte es seine couragierte Gattin Friederike, ihren Mann nach Weiten zu bringen. Mit Bangen und Zittern vor den Besatzungstruppen erreichten sie 1945 wieder ihre Heimat. „Was wir hier erlebt haben, diese Gräuel und diese Menschenverachtung, war unerträglich. Darum: Nie wieder Krieg!“