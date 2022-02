Bürg braucht Zustimmung aller Grundbesitzer: Kann er sie überzeugen?

Anfang März geht‘s in die nächste Runde am Verhandlungstisch. Denn damit das Hochwasserschutz-Projekt entlang des Melkflusses in die Tat umgesetzt werden kann, müssen rund 65 Liegenschaftseigentümer Gründe abtreten. Vom Großteil gibt’s bereits Zustimmung, aber einige wenige – ÖVP-Bürgermeister Gerhard Bürg spricht von „sechs bis sieben Grundbesitzern“ – wollen aktuell ihre Unterschrift nicht unter die Verträge setzen.

„Unter ihnen gibt’s Skeptiker, andere sagen von vornherein, dass sie ‚auf keinen Fall’ die entsprechenden Gründe verkaufen werden“, informiert der Ortschef Zelking-Matzleinsdorfs. Bürg hofft jedenfalls, sie noch überzeugen zu können: Wenn auch nur eine Unterschrift fehlt, steht das Projekt nämlich still. Die Einwilligung aller Grundbesitzer ist Basis für die wasserrechtliche Bewilligung, die die Gemeinde wiederum für die Projektumsetzung benötigt. Am Verhandlungstisch nehmen im März nicht nur der Bürgermeister und die Grundbesitzer, deren Unterschrift (noch) fehlt, Platz, sondern auch Vertreter des Planungsbüros und des Landes.

Je nach Entscheidung kann Projekt geteilt werden

Die Eigentümer, die noch keine Entscheidung getroffen haben, kommen sowohl aus Matzleinsdorf wie aus Zelking, betont der Ortschef. „Falls sich alle Zelkinger – oder alle Matzleinsdorfer – für die Unterschrift entscheiden, könne man aber diesen Bereich des Flutschutzes vorziehen“, informiert er. „Ich habe mich erkundigt, wir könnten, je nach Situation, das Projekt teilen.“

