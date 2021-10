Jungbunzlauer muss Auskunft geben. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen nicht der Information über Emissionen in die Umwelt entgegen. Ein Bio-Bauer aus Alt-Prerau, der seine Felder mit Wasser aus der Thaya bewässert, wollte wissen, welche Substanzen von Jungbunzlauer eingeleitet werden. Jungbunzlauer klärt seine Abwässer am eigenen Gelände in Pernhofen in einer von der BH Mistelbach genehmigten Kläranlage, die Abwässer werden mit regelmäßigen Messungen überwacht. Jungbunzlauer verweigerte die Auskunft mit Hinweis auf Betriebsgeheimnisse. Ein Standpunkt, der auch vom Landesverwaltungsgericht NÖ bestätigt wurde. Der Verwaltungsgerichtshof sah das anders. Laut Bescheid dürfe Jungbunzlauer täglich 40 Tonnen Chlorid und 60 Tonnen Sulfate in die Thaya einleiten. Die exakten Messwerte sind derzeit nicht bekannt .